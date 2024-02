Asegura ministro Laynez que nadie quiere regresar al ‘régimen de hegemonía’

CDMX.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, señaló que es importante defender el equilibrio entre poderes y la autonomía de las instituciones.

“Yo creo que nadie” quiere regresar al régimen de 70 años de hegemonía de un partido único que controlaba a todos los demás, consideró durante su participación en el panel “El Derecho en el México que viene”, dentro del 19 Congreso Nacional de Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Laynez Potisek mencionó que México ya pasó por una etapa de un Congreso sometido y una Poder Judicial sin autonomía.

“Para mí es muy importante no olvidar qué pasó en nuestro país recientemente porque no es solo que estemos repitiendo la importancia de la autonomía y la autonomía del Poder Judicial, si no que ya lo vivimos lo que es tener un Poder Judicial que no es autónomo, como un Congreso sometido”, expresó el ministro.

“Y, creo, no queremos nadie repetir esa parte de la historia que nos costó 70 años en abandonar, entonces para mí es importante como parte de la defensa de este constitucionalismo contemporáneo, no olvidar nunca eso”, reiteró.

Javier Laynez recordó que México comenzó una transformación en la década de los 90, después de “un régimen de 70 años de hegemonía de un partido” con el control de todas las instituciones y por encima de todos los poderes

“(Tenían el) control de todas las instituciones, es decir sobre los demás poderes, incluido el Poder Judicial, los poderes locales, los ejecutivos locales, el uso hasta bautizado doctrinalmente de las facultades metaconstitucionales de que disponía el presidente de la República”, detalló.

El ministro señaló que con la reforma de 1994 el Poder Judicial se dotó de fortaleza y de las figuras jurídicas adecuadas a la institución para cumplir su rol de impartición de justicia en el país.

“Y a eso obedecieron todas esas reformas que transformaron desde 1994 en adelante al Poder Judicial. Tuvo una explicación histórica esta transformación, esta necesidad de autonomía porque requeríamos un Poder Judicial que cumpliera con su rol en esa nueva historia constitucional mexicana”, dijo.

“Hoy, después de 30 años de esa transformación, vemos lo que fue una buena reforma, lo que fue dotar al Poder Judicial de esa fortaleza y las figuras adecuadas para cumplir su rol”, agregó el ministro.