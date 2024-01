‘Asesinar a mi madre era la única forma de salir de su abuso’: Gypsy Rose

“No creo que mi madre fuera un monstruo”, insistió, a pesar de los años de abuso. “Ella tenía muchos demonios con los que estaba luchando”.

Blanchard declaró que su madre la obligó durante años a fingir que padecía enfermedades terminales y debilitantes, obligándola a viajar en silla de ruedas y a utilizar una sonda de alimentación a pesar de que estaba sana.

Tenía 23 años y era adicta a los analgésicos recetados cuando ella y su entonces novio, Nicholas Godejohn, idearon el plan para apuñalar a su madre abusiva.

“Comparto mi historia como una advertencia para que la próxima persona que pueda estar en una situación como la mía no tome el camino que yo tomé”, dijo el asesino liberado.

Blanchard fue liberada de una prisión de Missouri el jueves pasado después de cumplir la mayor parte de su sentencia de 10 años por idear un plan con Godejohn para matar a su madre en 2015.

Mientras tanto, Godejohn permanece tras las rejas, cumpliendo cadena perpetua por la muerte a puñaladas de Dee Dee. No se le permite tener ningún contacto con Blanchard.

Cuando Roberts le preguntó a Blanchard en la entrevista si pensaba que era justo que se le permitiera salir libre mientras Godejohn permaneciera encarcelado, Blanchard simplemente respondió: “Estoy seguro de que ambos nos arrepentimos mucho”.

“Todo lo que puedo decir es que cumplí mi condena, él está cumpliendo su condena y le deseo lo mejor en su viaje”.

El síndrome de Munchausen por poder es un trastorno psicológico en el que los padres exageran o inventan una enfermedad de sus hijos para llamar la atención y la simpatía.

Desde entonces, la ex convicta se ha convertido en una estrella gracias al documental de HBO de 2017 “Mommy Dead and Dehest” sobre el asesinato de su madre.

También tiene el libro “Release: Conversations on the Eve of Freedom”, que se publicará el 9 de enero, y un especial de tres partes de Lifetime, “The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard”, que se estrenará el viernes.

Ya ha acumulado más de 10 millones de seguidores en las redes sociales.

Los expertos ahora dicen que podría ganar hasta 100.000 dólares por publicación en las redes sociales a través de acuerdos de patrocinio, asociaciones de marcas y conferencias.