Asesino enamoró a la guardia de la prisión y se fugaron juntos, ella terminó muerta

El sospechoso de asesinato Casey White, de 38 años, fue detenido, mientras que Vicky White (que no tenía parentesco con el hombre), de 56 años, fue trasladada a un hospital donde murió horas después.

Supuestamente confesó el asesinato, pero después se declaró no culpable por razones de demencia o enajenación mental y estaba a la espera de juicio en la prisión del condado de Lauderdale cuando desapareció, añadieron las autoridades.

“Espero que sobreviva. No le deseamos ningún mal a Vicky en lo que respecta a su salud, su bienestar. Pero tiene que darnos algunas respuestas y esperamos tener la oportunidad de que nos las dé” , dijo Singleton antes de conocerse el fallecimiento de la mujer.

El alguacil Singleton no quiso hacer comentarios sobre esta supuesta autolesión.

Una pista llevó al arresto

La pista que condujo a la captura y arresto de Vicky White y Casey White en Indiana provino del público, informó Rick Singleton, sheriff del condado de Lauderdale, en Alabama, cuando se anunció la noticia de la detención. La pista llegó el domingo por la noche, según el sheriff.

“Esto pone fin a una semana y media muy larga, estresante y desafiante”, dijo.

La pareja fue localizada en un hotel y luego se produjo una persecución vehicular, relató.

El funcionario agregó que no hay evidencia de que alguien más haya estado involucrado. “No sabes en quién puedes confiar. Confiaba plenamente en Vicky White. Ella había sido una empleada ejemplar, y qué la provocó, qué la impulsó a hacer una artimaña como esta, no lo sé. No sé si alguna vez lo sabremos”, añadió.

En ese sentido, indicó que “siempre esperó” que atraparan a Casey White y a Vicky White. Pero, describió la búsqueda de los dos como un desafío porque la fuga “obviamente estuvo bien planeada y calculada”.

“Yo sabía que los atraparíamos. Era solo cuestión de tiempo”, dijo en una conferencia de prensa hace unos momentos. “Lo que fue tan desafiante de esta fuga fue que la mayoría de los escapes, especialmente de una cárcel del condado, no están planeados. Son algo espontáneos. No hay recursos disponibles, no hay un plan establecido sobre lo que voy a hacer cuando salgo, además de correr”.

Y continuó: “Se necesitó mucha preparación para esto. Tenían muchos recursos, dinero en efectivo, vehículos, tenían todo lo que necesitaban para lograr esto, y eso es lo que hizo que esta última semana y media fuera tan desafiante. Estábamos comenzando desde cero, y no solo eso, comenzamos: nos sacaron una ventaja de seis horas”.

