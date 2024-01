Así pinta la batalla por el voto en Baja California, Coahuila y Nuevo León

En cuestión de días, la alianza en Baja California entre Morena y el Partido Encuentro Solidario pasó del escándalo a la disolución. La ruptura no guarda ningún secreto. En esencia, el empresario Jorge Hank Rhon pretendía colocar sus piezas políticas en las alcaldías de Rosarito y Tecate, y cargar a uno de sus hijos con una diputación federal o una senaduría. Con ello se desató una revuelta al interior del partido oficial, que gobierna la entidad y las cinco presidencias municipales, debido al oscuro pasado de Hank y las candidaturas que propuso, con figuras en franca oposición al presidente López Obrador y su 4T. Ahora el PES irá en fórmula con el PRI y Morena se queda con el Verde Ecologista y una batalla intramuros por el control de Tijuana, lo que ha elevado las diferencias entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la alcaldesa Montserrat Caballero. Ávila pretende que el excampeón mundial de boxeo, Érik El Terrible Morales haga válida la rotación de la alianza, que en teoría corresponde al Verde, lo que obligaría la renuncia de Caballero a una reelección, aún cuando trae consigo la mayor intención del voto, de acuerdo con los pocos sondeos realizados hasta hoy.

“Hay mucho cálculo político del gobierno en turno en la repartición de candidaturas y en las alianzas electorales”, dice Victor Alejandro Espinoza, presidente del Colegio de la Frontera Norte. “Digamos que es el caso de Baja California -que gobierna entre comillas Morena. La alcaldesa no es bien vista por la gobernadora y una forma de darle vuelta y sacarla de la jugada es apelar al convenio de la alianza, en donde se estipula que en una segunda elección le corresponde la candidatura de Tijuana al Verde y no a Morena. No sé qué tanto de esto pase por el control central, pero en una contienda con tal cantidad de cargos en disputa, las decisiones suelen tomarlas las gobernadoras o gobernadores, apelando a un sentido pragmático en el que parece no importar demasiado ningún tipo de alianzas, aunque sean contra natura, como la que se estaba concretando con el Partido Encuentro Solidario. Y es difícil que la sociedad distinga estos detalles, de dónde y cómo surgen las candidaturas, y al final terminan votando por una marca, para el caso regional, la Marca Morena”.

¿Y LA OPOSICIÓN?

Después del tsunami del 2018 (Morena obtuvo la mayoría en el Congreso y en ese entonces la presidencia de los cinco municipios) la oposición no se ha recuperado. La oposición está muy diezmada. Quizá solo tengan alguna posibilidad de triunfo en alguna senaduría, pero nada más. Hay que recordar que hasta 2018, Baja California fue una entidad bipartidista, PRI y PAN. Eso terminó. Está completamente resquebrajado.

¿QUIÉN GOBIERNA REALMENTE LA CIUDAD?

A partir de 1989, que gana el PAN la gubernatura, hasta 2019 que gana Morena con Jaime Bonilla, Acción Nacional había dominado, con una excepción de 2010, cuando el PRI gana la mayoría en el Congreso. Pero en 30 años el PAN ostentó alcaldías y Congreso. El cambio inicia en 2018 a nivel de la entidad. Morena gana todo, y en esa ola en 2019 llega a Bonilla y gana la gubernatura, las alcaldías y la mayoría del Congreso. En 2021 Morena repite con Marina del Pilar. Si bien el predominio es de Morena, algunos municipios los está cediendo a los partidos aliados, y hay una explicación: el gobierno de Marina es muy pragmático y para nadie es un secreto que ella proviene de Acción Nacional y muchos vemos más bien un proyecto de Acción Nacional pintado de guinda; incluso el esposo de Marina es un prominente panista, Carlos Torres, del círculo de Felipe Calderón, entonces eso explica, por ejemplo, los perfiles en los cargos públicos con más expanistas o panistas que participaron en gobiernos anteriores.