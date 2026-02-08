Ataque informático afecta trámites en la CNSF; exponen cédulas y extienden vigencia a febrero

CDMX.- La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) informó que el 30 de enero se registró un incidente de seguridad de la información, por lo que activó protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, además de planes de contingencia y continuidad del negocio.

En un comunicado, el organismo señaló que la información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios y que su contenido es, en su mayoría, de carácter público. Agregó que continúan las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas.

La comisión indicó que, en lo relacionado con esos documentos, se otorgará una ampliación de vigencia hasta el próximo 28 de febrero, mientras se normalizan los procesos administrativos.

También informó que realizará las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes por hechos que pudieran constituir delitos vinculados con este tipo de incidentes.

La CNSF, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reiteró su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia en la rendición de cuentas.