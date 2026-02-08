Ataque informático afecta trámites en la CNSF; exponen cédulas y extienden vigencia a febrero

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 8 febrero 2026
    Ataque informático afecta trámites en la CNSF; exponen cédulas y extienden vigencia a febrero
    La CNSF, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reiteró su compromiso con la seguridad de la información. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Un incidente de seguridad informática obligó a la autoridad reguladora de seguros a activar contingencias y ajustar trámites

CDMX.- La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) informó que el 30 de enero se registró un incidente de seguridad de la información, por lo que activó protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, además de planes de contingencia y continuidad del negocio.

En un comunicado, el organismo señaló que la información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios y que su contenido es, en su mayoría, de carácter público. Agregó que continúan las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas.

La comisión indicó que, en lo relacionado con esos documentos, se otorgará una ampliación de vigencia hasta el próximo 28 de febrero, mientras se normalizan los procesos administrativos.

También informó que realizará las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes por hechos que pudieran constituir delitos vinculados con este tipo de incidentes.

La CNSF, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reiteró su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia en la rendición de cuentas.

Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez encabeza la comisión desde diciembre de 2018, de acuerdo con lo señalado en el propio reporte. Para este año, se indicó que el Congreso aprobó un presupuesto de 240 millones 597 mil pesos para la CNSF.

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

