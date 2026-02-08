Ofrece recompensa el tío Richie para ‘balconear’ a políticos en el Super Bowl

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, el holding al que pertenece TV Azteca, hizo un llamado a los usuarios de redes sociales para exhibir a políticos o familiares que hayan asistido al Super Bowl. A través de su cuenta de X, el empresario mencionó que estaría entregando recompensa a quien comparta fotografía o videos. TE PUEDE INTERESAR: Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores “Habrá buena RECOMPENSA a quien nos comparta fotos de políticos o sus familiares, disfrutando con austeridad republicana del #SuperBowlLX en San Francisco, y si es video mejor”, posteó el autonombrado Tío Richie. Cada año en el Super Bowl, políticos mexicanos son vistos en el encuentro en que se define al campeón de la NFL.

Habrá buena RECOMPENSA a quien nos comparta fotos de políticos o sus familiares, disfrutando con austeridad republicana del #SuperBowlLX en San Francisco, y si es video mejor 😎🤪 https://t.co/oLylnJptUU — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 8, 2026

Para esta edición del Super Bowl, los precios oficiales de paquetes VIP a través de la NFL fueron de los 4 mil 950 a los 22 mil 500 dólares, es decir, entre 85 mil y 388 mil pesos. En algunos sitios con opción de venta de boletos en reventa, como Ticketmaster, StubHub y SeatGeek, los precios se ubicaron entre los 4 mil y 35 mil dólares, es decir, un rango entre 69 mil y 603 mil pesos. TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego paga al SAT 10 mil mdp ‘al chaz chaz’ y liquidará el resto en 18 pagos De acuerdo con la Constitución, el puesto de Presidente de México es el cargo con el mayor salario en la función pública. Los ingresos netos mensuales por este encargo rondan los 134 mil 290 pesos.

El @PartidoMorenaMx es un cártel criminal. No nos confundamos: no es que esté infiltrado por el crimen organizado. Morena es hoy el cártel criminal más poderoso de México, y está dirigido desde Macuspana en Tabasco.



Es bien sabido y documentado que, para llevar a la presidencia... https://t.co/Ine5Gnu5Jy — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 8, 2026

PELEA ENTRE SALINAS Y ALCALDE Además de su oferta por imágenes de políticos en el Super Bowl, Salinas Pliego tuvo una ciberdiscusión con Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. En primera instancia, Alcalde respondió a un tuit de Salinas Pliego, en donde señalaba que Morena era un cártel criminal. TE PUEDE INTERESAR: ‘No me van a doblar’: Salinas Pliego denuncia persecución política del gobierno “El @PartidoMorenaMx es un cártel criminal. No nos confundamos: no es que esté infiltrado por el crimen organizado. Morena es hoy el cártel criminal más poderoso de México, y está dirigido desde Macuspana en Tabasco.

Recuerdo muy bien cómo usted, @RicardoBSalinas, al inicio del gobierno de @lopezobrador_ , se desvivía en elogios e intentaba probar que lo había apoyado desde tiempo atrás. ¿Qué cambió? Sencillo: no se le condonaron impuestos y se le obligó a pagar.



Sus mentiras se caen con... https://t.co/0xhWouSHMy — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) February 8, 2026

“Todavía es momento de sacar adelante al país, pero todos sabemos que el #CartelDeTabasco no se irá por las buenas y que se aferrará al poder con violencia y fraudes. No olvidemos lo que le hicieron a Carlos Manzo por atreverse a desafiarlos”, dijo en un largo mensaje. Ante ello, la líder morenista recordó que, al comienzo del sexenio de López Obrador, Salinas Pliego buscaba demostrar públicamente que lo había apoyado desde tiempo atrás. “¿Qué cambió? Es sencillo: no le condonaron impuestos y se le obligó a pagar”, sostuvo. TE PUEDE INTERESAR: Acusa Salinas Pliego a Estado mexicano de persecución política ante CIDH Asimismo, acusó al empresario de construir narrativas falsas que, dijo, son amplificadas de manera artificial mediante el uso de bots y el respaldo de “estrategas de la ultraderecha conservadora”. Aseguró que, pese a ello, seguirá encontrándose con una ciudadanía informada y politizada que respalda el fin de los privilegios fiscales.

Ya me disculpe con México por haberlo ayudado y no darme cuenta de la clase de corruptos que todos ustedes son. Espero usted algún día usted haga lo mismo y se disculpe con los mexicanos. Ahh y con las familias a las que ha separado y destruido. https://t.co/Kn0t1S2RyG pic.twitter.com/uHbzfb7li3 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 8, 2026