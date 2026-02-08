Ofrece recompensa el tío Richie para ‘balconear’ a políticos en el Super Bowl

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 8 febrero 2026
    Ofrece recompensa el tío Richie para ‘balconear’ a políticos en el Super Bowl
    Ricardo Salinas Pliego ofreció recompensa a quien comparta videos de políticos en el Super Bowl. Foto: Especial

Ricardo Salinas Pliego llama a exhibir a funcionarios presentes en el Levi’s Stadium; discute con Luisa María Alcalde en redes

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, el holding al que pertenece TV Azteca, hizo un llamado a los usuarios de redes sociales para exhibir a políticos o familiares que hayan asistido al Super Bowl.

A través de su cuenta de X, el empresario mencionó que estaría entregando recompensa a quien comparta fotografía o videos.

TE PUEDE INTERESAR: Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores

“Habrá buena RECOMPENSA a quien nos comparta fotos de políticos o sus familiares, disfrutando con austeridad republicana del #SuperBowlLX en San Francisco, y si es video mejor”, posteó el autonombrado Tío Richie.

Cada año en el Super Bowl, políticos mexicanos son vistos en el encuentro en que se define al campeón de la NFL.

Para esta edición del Super Bowl, los precios oficiales de paquetes VIP a través de la NFL fueron de los 4 mil 950 a los 22 mil 500 dólares, es decir, entre 85 mil y 388 mil pesos.

En algunos sitios con opción de venta de boletos en reventa, como Ticketmaster, StubHub y SeatGeek, los precios se ubicaron entre los 4 mil y 35 mil dólares, es decir, un rango entre 69 mil y 603 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego paga al SAT 10 mil mdp ‘al chaz chaz’ y liquidará el resto en 18 pagos

De acuerdo con la Constitución, el puesto de Presidente de México es el cargo con el mayor salario en la función pública. Los ingresos netos mensuales por este encargo rondan los 134 mil 290 pesos.

PELEA ENTRE SALINAS Y ALCALDE

Además de su oferta por imágenes de políticos en el Super Bowl, Salinas Pliego tuvo una ciberdiscusión con Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

En primera instancia, Alcalde respondió a un tuit de Salinas Pliego, en donde señalaba que Morena era un cártel criminal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No me van a doblar’: Salinas Pliego denuncia persecución política del gobierno

“El @PartidoMorenaMx es un cártel criminal. No nos confundamos: no es que esté infiltrado por el crimen organizado. Morena es hoy el cártel criminal más poderoso de México, y está dirigido desde Macuspana en Tabasco.

“Todavía es momento de sacar adelante al país, pero todos sabemos que el #CartelDeTabasco no se irá por las buenas y que se aferrará al poder con violencia y fraudes. No olvidemos lo que le hicieron a Carlos Manzo por atreverse a desafiarlos”, dijo en un largo mensaje.

Ante ello, la líder morenista recordó que, al comienzo del sexenio de López Obrador, Salinas Pliego buscaba demostrar públicamente que lo había apoyado desde tiempo atrás. “¿Qué cambió? Es sencillo: no le condonaron impuestos y se le obligó a pagar”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Salinas Pliego a Estado mexicano de persecución política ante CIDH

Asimismo, acusó al empresario de construir narrativas falsas que, dijo, son amplificadas de manera artificial mediante el uso de bots y el respaldo de “estrategas de la ultraderecha conservadora”. Aseguró que, pese a ello, seguirá encontrándose con una ciudadanía informada y politizada que respalda el fin de los privilegios fiscales.

Alcalde Luján también defendió los resultados en materia de seguridad, al señalar que los homicidios dolosos han disminuido 40 por ciento. En ese contexto, citó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que “nunca en la historia de nuestros países se había colaborado tanto contra el crimen organizado”.

Ante ello, Salinas Pliego le reviró:Ya me disculpe con México por haberlo ayudado y no darme cuenta de la clase de corruptos que todos ustedes son. Espero usted algún día usted haga lo mismo y se disculpe con los mexicanos. Ahh y con las familias a las que ha separado y destruido”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Redes sociales
Super Bowl
Política México

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Ricardo Salinas Pliego
Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena

Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

Selección de los editores
El Super Bowl LX enfrenta a Seahawks y Patriots, con Bad Bunny como protagonista del show de medio tiempo y transmisión en México por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Super Bowl LX: horario del kickoff, del show de Bad Bunny y dónde ver en México el Seahawks vs Patriots
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo
Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado