Barbosa contesta a Mier y lo liga con ejecución de agentes ministeriales

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, negó ser el autor de la filtración de la investigación realizada por la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al diputado morenista Ignacio Mier Velazco, en tiempos en que la dirigía Santiago Nieto Castillo.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario reaccionó a la denuncia presentada por Mier ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, así como contra Nieto, el fiscal poblano Gilberto Higuera Bernal y el senador Alejandro Armenta Mier.

“Yo no tengo información ni tuve ninguna información y no me dedico a filtrar. Niego cualquier circunstancia y toda la investigación él sabrá cómo se dio, en qué condiciones se dio”, dijo.

Barbosa Huerta instó al coordinador de los diputados de Morena a que aclare “su situación frente a diferentes hechos que constituyen delitos y que están revelándose todos los días”.

“Está bien que lo haya dicho. Y que bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos. ¿sí? Vamos a ver, responsabilidades en la ejecución de tres agentes ministeriales en Tecamachalco y muchas otras cosas”, apuntó.

Se refirió a la ejecución de tres agentes ministeriales el pasado 20 de noviembre de 2021, en el municipio de Tecamachalco, que gobierna Ignacio Mier Bañuelos, hijo del político.

“Por favor, yo creo que está abrumado de tantas cosas que surgen diarias”, dijo Barbosa.

El gobernador aseguró que Mier no es morenista sino priista y que “siempre fue el segundón” del exalcalde priista de Puebla, Enrique Doger Guerrero, en alusión a que el ahora morenista ocupó el cargo de secretario general del Ayuntamiento de Puebla durante la gestión de éste, entre 2005 y 2008.

Este lunes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados denunció ante la Fiscalía General de la República al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, así como al senador morenista Alejandro Armenta Mier y al fiscal poblano, Gilberto Higuera Bernal.

En un video difundido por su cuenta de Twitter, y que inicia con la frase “el que avisa no traiciona”, el legislador explicó que la denuncia es por los posibles delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal.

Dijo que la comisión de estas conductas se dio con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “y a personas que les son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales”.

Pidió “con firmeza” a la FGR que realice las indagatorias confirme a Derecho, cuidando el sigilo de las investigaciones y el debido proceso. “Para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mi contra y que motivó que la UIF emitiera un enérgico extrañamiento a la Fiscalía del estado de Puebla por falsear información”, dijo.

En el mensaje que acompañó al video señaló: “En congruencia con mis convicciones e ideales, que son los de la inmensa mayoría que integramos el movimiento transformador en México, denuncié ante la FGR a quienes sistemáticamente traicionan y quieren dañar al movimiento por intereses económicos, políticos y personales”.

Con información de Aristegui