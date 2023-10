Bardas posiblemente ‘destapan’ a Samuel García en Nuevo León... también en Coahuila y Baja California

Las bardas no cuentan con alguna firma o atribución, mucho menos menciona el nombre de García Sepúlveda, o el alcalde de Monterrey.

“La verdad sea dicha, inicia apenas la etapa y ponen un plazo de precampañas, que no son ni obligatorias ni necesarias, entiendo la posición del partido que no se quieren quedar atrás del adelanto inusual e ilegal que hizo Morena y el Frente. Ayer tuve muchas llamadas de liderazgos de MC apoyando, regístrate, etcétera, pero yo le he dicho a Nuevo León que voy a esperar mi informe”, declaró el Gobernador de Nuevo León a medios de comunicación.

Afirmando que la inclusión de Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores y ex aspirante a candidato presidencial de Morena, como una posible opción para MC a la Presidencia podría crear división en el partido naranja.

TE PUEDE INTERESAR: Busca MC candidato presidencial que ‘sí escuche a la gente’: Dante Delgado

BARDAS LLEGAN A COAHUILA Y TORREÓN

De acuerdo con un par de fotografías publicadas por el medio de comunicación Reforma, se puede observar que las bardas naranjas de Nuevo León con la frase “Soñemos con un Presidente Norteño” se han trasladado a Tijuana, Baja California y Torreón, Coahuila.