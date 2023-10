‘Ténganme paciencia’: Samuel García anunciará en noviembre si compite por la presidencia de México en 2024

El gobernador García Sepúlveda destacó que el proceso de precampañas no es obligatorio ni necesario, pero comprende la posición del partido al no querer quedarse atrás en la contienda electoral. Subrayó que recibió numerosas llamadas de líderes de MC animándolo a registrarse como aspirante, pero enfatizó que su prioridad en este momento es atender los asuntos de su estado y su responsabilidad como gobernador.

“La verdad sea dicha, inicia apenas la etapa y ponen un plazo de precampañas, que no son ni obligatorias ni necesarias, entiendo la posición del partido que no se quieren quedar atrás del adelanto inusual e ilegal que hizo Morena y el Frente. Ayer tuve muchas llamadas de liderazgos de MC apoyando, regístrate, etcétera, pero yo le he dicho a Nuevo León que voy a esperar mi informe. Tengo que celebrar mi informe, cerrar el tema de El Cuchillo, tengo cambios militares el lunes, viene nuevo general de zona, viene nuevo general de región, entonces tengo que estar aquí concentrado enteramente en esos temas.”

VIAJE A CHINA TRAERÁ INVERSIONES DE HASTA 7 BILLONES

El viaje a China tiene como objetivo atraer inversiones importantes, y el gobernador prometió una sorpresa al regresar. Después de esto, celebrará su informe y, posteriormente, evaluará su posible candidatura presidencial. Samuel García enfatizó que su decisión dependerá, en primer lugar, de su partido y de la evaluación de los perfiles con los que cuentan para poder ganar la presidencia, en competencia con representantes de Morena, PAN y PRI.

“Nos vamos a China del 13 al 23, vamos a traer otros 7 billones de dólares de inversión, por eso voy, estamos amarrando armadoras como Tesla, pero asiáticas. El 24 aquí les tengo una sorpresa y luego el informe; entonces yo lo que le digo a Nuevo León es que me tenga paciencia”.

EN NOVIEMBRE DECIDIRÁ SI IRÁ POR LA PRESIDENCIA Y DARÁ RAZONES

“Estamos valorando lo mejor para el estado y la mejor para el país, pero no va a haber ninguna decisión hasta noviembre que termine mi segundo año, ahí si voy a dar razones de por qué sí o por qué no, o a quién apoyaré, porque yo creo que la mejor vía y la mejor opción es Movimiento Ciudadano”, dijo.

El mandatario insistió en que los regios deben tener paciencia y esperar un mes para que tome una decisión final al respecto. Argumentó que primero deben considerar los perfiles que pueden ganar la presidencia y cómo se relacionan con el pasado de los otros partidos. Reiteró su compromiso de convocar a la ciudadanía en noviembre para comunicar las razones de su decisión.