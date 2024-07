‘Beryl’ tocaría tierras mexicanas como huracán categoría 1 o 2, advierte experto

“Beryl” se ha convertido en un huracán histórico. “Es intenso en la parte muy temprana de la temporada. Hace varias décadas que no teníamos un fenómeno así: categoría cuatro y a finales de junio. Aunque, a decir verdad, era esperable porque las condiciones en la superficie del mar en el océano Atlántico desde abril presentaban temperaturas similares a las que esperábamos en julio o en agosto” , explica Michel Ronsegaus , consultor privado de hidrometeorología y excoordinador del Servicio Meteorológico Nacional .

Detalla que no necesariamente se manifestaron en puntos aislados, sino desde las costas de África y las del continente americano.

“Beryl” se encuentra aún lejos de tierras mexicanas, pero sus efectos ya se dejan sentir en la Península de Yucatán.

“Los modelos indican que se aproxima a Quintana Roo. La única zona que se encuentra fuera del área de certidumbre es Holbox. El resto de las costas del estado están dentro del cono de incidencia. En este momento apunta más hacia el sur de Quintana Roo, sobre todo la porción de tierra que se encuentra entre Tulum y Chetumal. Pero hay suficiente tiempo para que se ajuste un poco y pudiera entrar en cualquier lugar de la costa quintanarroense. Afortunadamente, no entraría con una categoría como la que tiene ahora, que es de cuatro. Esperamos que interactúe con condiciones que no son favorables para que se intensifique. Bajará un poco su intensidad. Entraría con categoría dos y, con un poco de suerte, categoría uno”.

Es probable, dice, que “Beryl” se convierta en tormenta tropical y cruce hacia Campeche. Entrará al Golfo de México.

“Y entonces pueda ocurrir lo que sucedió con los últimos ciclones que han entrado al Golfo: que se desarrollen de nueva cuenta antes de pegar en el norte de Veracruz y el sur de Texas. Hasta ahora los modelos no tienen mucha definición sobre la evolución de este fenómeno. Sus efectos no serán dramáticamente diferentes a otros huracanes. Hay que poner atención a que no suceda lo mismo que con Otis, que en los últimos momentos se intensificó muy rápidamente”.

