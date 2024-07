Biden asegura que es el mejor candidato contra Trump, envía carta a congresistas demócratas

En una carta dirigida a sus compañeros demócratas, el presidente Joe Biden instó a la unidad dentro del partido para derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones.

“A pesar de todas las especulaciones en la prensa y en otros lugares, estoy firmemente comprometido a permanecer en esta carrera, a correr esta carrera hasta el final y a vencer a Donald Trump”, afirmó Biden.

El presidente destacó las extensas conversaciones con los líderes del partido, funcionarios electos y electores demócratas durante los últimos diez días. Reconoció sus preocupaciones y enfatizó su responsabilidad como candidato.

“Sé mejor que nadie la responsabilidad y la carga que lleva el candidato de nuestro partido”.

Biden afirmó que cree firmemente que es el mejor candidato para enfrentar a Trump, recordando su victoria decisiva en el proceso de nominación demócrata. “Recibí más de 14 millones de votos, el 87% de los votos emitidos en todo el proceso de nominación”, señaló.

Respecto las dudas existentes sobre la legitimidad del proceso, comentó: “¿Ahora decimos que este proceso no importó? ¿Que los votantes no tienen voz? Me niego a hacer eso”.

En la carta, Biden también describió los logros de su administración, como la creación de más de 15 millones de empleos, la revitalización de la manufactura estadounidense y la expansión de la atención médica accesible. “Tenemos una visión económica que supera a Trump y a los republicanos MAGA”.

“Trump y los republicanos MAGA quieren otros 5 billones de dólares en recortes de impuestos para los ricos, para poder recortar el Seguro Social y Medicare. Nunca permitiremos que eso suceda”, dijo.

“Somos los que reducimos los costos para las familias, desde la atención sanitaria a los medicamentos recetados, pasando por la deuda estudiantil o la vivienda. Somos los que protegemos la Seguridad Social y Medicare. Todo lo que proponen aumenta los costes para la mayoría de los estadounidenses, excepto sus recortes fiscales, que irán a parar a los ricos”, escribió.