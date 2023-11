Biden se reunirá con el presidente chino Xi Jinping

El presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping se reunirán el miércoles en California para conversar sobre comercio, Taiwán y la gestión de las tensas relaciones entre Estados Unidos y China en el primer compromiso entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo en casi un año, dijeron funcionarios de la administración Biden.

La Casa Blanca ha dicho durante semanas que anticipaba que Biden y Xi se reunirían al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, pero las negociaciones se prolongaron hasta la víspera de la reunión, que comienza el sábado.

TE PUEDE INTERESAR: Biden pide a trabajadores de la industria automotriz que recuerden su apoyo

Los funcionarios, que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato según las reglas establecidas por la Casa Blanca, dijeron el viernes que los líderes se reunirían en el área de la Bahía de San Francisco, pero se negaron a ofrecer más detalles debido a preocupaciones de seguridad. Se espera que miles de manifestantes lleguen a San Francisco durante la cumbre.

No se espera que la reunión dé lugar a muchos anuncios importantes, si es que alguno, y las diferencias entre las dos potencias ciertamente no se resolverán. En cambio, dijo un funcionario, Biden busca “gestionar la competencia, prevenir el riesgo negativo de conflicto y garantizar que los canales de comunicación estén abiertos”.

Las diferencias en la ya complicada relación entre Estados Unidos y China no han hecho más que agudizarse en el último año, con Beijing enfurecido por los nuevos controles estadounidenses a las exportaciones de tecnología avanzada; Biden ordenó el derribo de un globo espía chino después de que atravesó el territorio continental de Estados Unidos; y la ira china por una escala en Estados Unidos de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen a principios de este año, entre otras cuestiones. China reclama la isla como su territorio.

Es probable que Biden también presione a Xi para que utilice la influencia de China en Corea del Norte, en un momento de mayor ansiedad por el aumento del ritmo de pruebas de misiles balísticos por parte de Corea del Norte y por el hecho de que Pyongyang proporcione municiones a Rusia para su guerra en Ucrania.

También se espera que el presidente demócrata le haga saber a Xi que le gustaría que China utilice su creciente influencia sobre Irán para dejar en claro que Teherán o sus representantes no deben tomar medidas que puedan llevar a la expansión de la guerra entre Israel y Hamás. Su administración cree que los chinos, un gran comprador de petróleo iraní, tienen una influencia considerable sobre Irán, que es un importante patrocinador de Hamás.

Biden y Xi se reunieron por última vez hace casi un año al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia. En la reunión de casi tres horas, Biden objetó directamente las “acciones coercitivas y cada vez más agresivas” de China hacia Taiwán y discutió la invasión rusa de Ucrania y otros temas. Xi enfatizó que “la cuestión de Taiwán está en el centro mismo de los intereses fundamentales de China, la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos y la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos”.

La reunión de la próxima semana se produce mientras Estados Unidos se prepara para un año potencialmente agitado para las relaciones entre Estados Unidos y China, con Taiwán listo para celebrar elecciones presidenciales en enero y Estados Unidos celebrando sus propias elecciones presidenciales el próximo noviembre.

Beijing ve el contacto oficial estadounidense con Taiwán como un estímulo para hacer permanente la independencia de facto de la isla, que data de décadas, un paso que los líderes estadounidenses dicen que no apoyan. Bajo la política de “Una China”, Estados Unidos reconoce a Beijing como el gobierno de China y no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, pero ha sostenido que Taipei es un socio importante en el Indo-Pacífico. Biden tiene la intención de reafirmar que Estados Unidos no quiere ningún cambio en el status quo, dijo un funcionario.

Los expertos en desinformación que testificaron ante el Comité de Inteligencia del Senado advirtieron que Beijing podría apuntar a Estados Unidos, sembrando discordia que podría influir en los resultados electorales a nivel local, especialmente en distritos con un gran número de votantes chino-estadounidenses.

La administración Biden ha tratado de dejar claro a los chinos que cualquier acción o interferencia en las elecciones de 2024 “plantearía preocupaciones extremadamente fuertes por nuestra parte”, según un funcionario.

Los funcionarios también señalaron que Biden está decidido a restablecer las comunicaciones entre militares, de las que Beijing se retiró en gran medida después de la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán en agosto de 2022.

Mientras tanto, el número de encuentros inseguros o provocativos que involucran a barcos y aviones de las dos naciones ha aumentado.

El mes pasado, el ejército estadounidense publicó un vídeo de un avión de combate chino volando a 10 pies (3 metros) de un bombardero B-52 estadounidense sobre el Mar de China Meridional, casi provocando un accidente.

A principios de ese mes, el Pentágono publicó imágenes de algunas de las más de 180 interceptaciones de aviones de combate estadounidenses por parte de aviones chinos que ocurrieron en los últimos dos años, parte de una tendencia que los funcionarios militares estadounidenses consideran preocupante.

El Pentágono ha advertido que la falta de contactos entre militares “aumenta el riesgo de que un incidente operativo o un error de cálculo conduzca a una crisis o conflicto”.

Los funcionarios también dijeron que Biden subrayaría el compromiso de Estados Unidos con Filipinas, luego de un episodio reciente en el que barcos chinos bloquearon y chocaron con dos barcos filipinos frente a un banco de arena en disputa en el Mar de China Meridional.

Filipinas y otros vecinos de China se resisten a los amplios reclamos territoriales de Beijing sobre prácticamente todo el mar.

”Quiero ser muy claro”, dijo Biden en octubre. “El compromiso de defensa de Estados Unidos con Filipinas es férreo”.

Ambas partes parecieron estar considerando cuidadosamente la seguridad de la reunión y se negaron a publicar el lugar de las tan esperadas conversaciones.

Se espera que miles de personas que protestan por la destrucción del clima, las prácticas corporativas, la guerra entre Israel y Hamás y otras cuestiones lleguen a San Francisco durante la cumbre.

El jefe del Departamento de Policía de San Francisco, Bill Scott, dijo que su departamento espera varias protestas al día, pero no sabe cuáles se materializarán, dónde y cuándo. Dijo que la ciudad respeta el derecho de la gente a movilizarse pacíficamente, pero no tolerará la destrucción de propiedad, la violencia ni ningún otro delito.