Biden va a implementar una nueva política migratoria ¿Cómo funciona?

Por Hamed Aleaziz

La nueva política migratoria del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, protege de la deportación a unas 500.000 personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses y les ofrece una vía hacia la ciudadanía.

La medida, adoptada en este año electoral, se produce tan solo dos semanas después de que Biden impusiera una orden en la frontera entre Estados Unidos y México que restringe el acceso al asilo a quienes cruzaron se manera ilegal hacia territorio estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Equipo de Biden lanza campaña de 50 mdd contra Trump, llamándolo ‘criminal convicto’

La política, anunciada el martes, va dirigida a quienes llevan más de una década viviendo en Estados Unidos y han construido su vida y su familia en el país.

A continuación, explicamos cómo funciona:

¿Por qué necesitan protección los cónyuges de ciudadanos estadounidenses?

Casarse con un ciudadano estadounidense suele dar acceso a la ciudadanía de Estados Unidos. Pero quienes cruzaron de manera ilegal la frontera sur —en lugar de llegar al país con un visado— deben regresar a su país de origen para completar el proceso de obtención de la tarjeta verde, o green card, un proceso que puede durar años. El nuevo programa permite que las familias permanezcan en el país mientras buscan un estatus legal.

¿Quién puede aplicar?

En Estados Unidos hay aproximadamente 1,1 millones de migrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses, según Fwd.us, un grupo de defensa de la inmigración, pero no todos pueden acogerse al programa.

Los cónyuges deben haber vivido durante 10 años en Estados Unidos y estar casados con un ciudadano estadounidense para el 17 de junio. No pueden tener antecedentes penales. Las autoridades calculan que la política proporcionará estatus legal y protección a unas 500.000 personas. Los beneficios también se extenderían a los aproximadamente 50.000 hijos de cónyuges indocumentados que se convirtieron en hijastros de ciudadanos estadounidenses.

¿Cuándo entrará en vigor el programa?

Funcionarios del gobierno de Biden dijeron que esperan que el programa comience a fines del verano. Quienes cumplan con los requisitos podrán solicitar los beneficios.

¿Por qué el presidente Biden tomó esta medida?

Biden está tratando de lograr un difícil equilibrio en materia migratoria, que es una vulnerabilidad política importante para él. Las encuestas muestran que los estadounidenses quieren políticas más duras. Hace solo dos semanas, Biden anunció una dura medida contra el asilo en la frontera sur.

Su nueva política, que otorga nuevas protecciones legales a cientos de miles de migrantes, es una manera de responder a las peticiones de la base progresista del Partido Demócrata, que ha acusado a la Casa Blanca de traicionar sus promesas electorales de adoptar un enfoque más humano para quienes migran.

c. 2024 The New York Times Company