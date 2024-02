Biden vuelve a criticar a Israel afirmando que han matado a demasiados civiles palestinos

Joe Biden ha advertido a Israel que no intente limpiar los últimos focos del control de Hamás en Gaza porque Israel ya ha matado a “demasiados” civiles palestinos y que se necesitan nuevas salvaguardias.

Biden, hablando junto al rey jordano Abdullah II durante la visita del líder de Medio Oriente a la Casa Blanca, intensificó sus críticas al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, incluso cuando sus asesores negaron que el aumento fuera motivado por encuestas que mostraban que el presidente corre el riesgo de sufrir pérdidas en los estados indecisos en noviembre. Enfureciendo a los votantes musulmanes y árabes.

“La importante operación militar en Rafah no debería continuar sin un plan creíble, un plan creíble, para garantizar la seguridad y el apoyo de más de un millón de personas que se encuentran refugiadas”, dijo Biden, de 81 años, en referencia a la pendiente invasión terrestre de Israel en la ciudad del sur de Gaza. .

“Muchas personas allí han sido desplazadas, desplazadas varias veces, huyendo de la violencia hacia el norte. Y ahora están hacinados en Rafah, expuestos y vulnerables. Necesitan ser protegidos. Y también hemos dejado claro desde el principio que nos oponemos a cualquier desplazamiento forzado de palestinos de Gaza”, dijo el presidente.

Biden se ha enfrentado a grandes protestas, incluso frente a la Casa Blanca, y a persistentes abucheos durante apariciones públicas en las que lo denunciaron como “Joe el genocida” después de presentarse como un incondicional defensor de Israel al comienzo de la guerra y solicitar 14.300 millones de dólares en ayuda militar al Congreso.

Biden señaló el lunes que los terroristas de Hamás iniciaron la guerra con un ataque sorpresa el 7 de octubre, matando a unas mil 200 personas y secuestrando a unas 250 más, pero añadió que “durante los últimos cuatro meses, mientras la guerra se había desatado, el pueblo palestino también ha sufrido un dolor y una situación inimaginables”.

“Demasiados, demasiados de los más de 27 mil palestinos muertos en este conflicto han sido civiles y niños inocentes, incluidos miles de niños”, dijo Biden.

El presidente pareció citar una cifra ligeramente desactualizada del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, que hasta el lunes contaba más de 28 mil muertos.

Al principio de la guerra, Biden desestimó la afirmación del ministerio de Hamás de qué 5 mil habían muerto en los primeros 18 días de combates y dijo el 25 de octubre: “No tengo idea de que los palestinos estén diciendo la verdad sobre cuántas personas murieron. No tengo confianza en el número que están utilizando los palestinos”.

Abdullah también instó el lunes a ambas partes a poner fin a la guerra.

“Debemos, juntos, junto con los socios árabes y la comunidad internacional, intensificar los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza y comenzar a trabajar de inmediato para crear un horizonte político que conduzca a una paz justa y global sobre la base de un acuerdo de dos partes”, dijo el rey.

Biden dijo que también le preocupan los niveles de vida en Gaza.

“Cientos de miles de personas no tienen acceso a alimentos, agua ni otros servicios básicos. Muchas familias han perdido no sólo a uno, sino a muchos familiares y no pueden llorarlos ni siquiera enterrarlos porque no es seguro hacerlo. Es desgarrador”, dijo Biden, elogiando también a Abdullah, un piloto, por participar en los lanzamientos de ayuda desde el aire.

“Cada vida inocente en Gaza es una tragedia. Así como cada vida inocente perdida en Israel también es una tragedia”, dijo Biden.

El líder estadounidense dijo que espera una pausa de seis semanas en los combates como parte de un acuerdo de intercambio de rehenes.

Biden ha aumentado gradualmente sus críticas a Netanyahu a medida que las encuestas apuntan a problemas en las elecciones estadounidenses.

El presidente dijo el jueves que la respuesta israelí en Gaza había sido “exagerada”, después de qué funcionarios filtraron a la prensa que Biden había llamado en privado a Netanyahu un “maldito tipo malo”.

En una filtración adicional, tres fuentes dijeron a NBC para un informe del lunes que Biden había llamado en al menos tres ocasiones a Netanyahu un “imbécil”.