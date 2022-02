Bill Gates afirma que el mundo se enfrentará a otra pandemia

Bill Gates, filántropo y cofundador de Microsoft, indicó que el mundo se enfrentará a otra pandemia con un patógeno diferente al Covid-19.

“Tendremos otra pandemia. Será un patógeno diferente la próxima vez, por lo que nos gustaría tener una nueva generación de vacunas”, comentó durante la Conferencia de Seguridad Anual celebrada este fin de semana en Múnich, Alemania.

Gates, quien ocupa el asiento número 4 en la lista de millonarios de Forbes con una fortuna estimada en 124,000 millones de dólares, opina que el mundo debería moverse más rápido en el futuro para desarrollar y distribuir vacunas, por lo que pidió a los gobiernos invertir en ello.

Más para leer: Ómicron podría ser la peor parte de la pandemia: Bill Gates

“La próxima vez deberíamos intentar hacerlo (desarrollar vacunas), en lugar de dos años en seis meses”, dijo Gates, y agregó que las plataformas estandarizadas, incluida la tecnología de ARN mensajero (ARNm), lo harían posible.

Bajo la mirada de Bill Gates, 2022 será el fin de la crisis sanitaria gracias a la vacunación masiva y a que la variante Ómicron está impulsando la llamada “inmunidad de rebaño”.

El empresario aprovechó el encuentro para dar a conocer el título de su nuevo libro: How to Prevent the Next Pandemic (Cómo prevenir una pandemia) que se publicará en mayo de este año y en el que propone algunas medidas para evitar que un virus paralice el mundo, como ha ocurrido con la crisis de Covid19.

Uno de los aspectos que considera clave para el futuro es la mejora de los sistemas sanitarios, tanto en los países desarrollados como en el tercer mundo.

También recomendó que se forme un sistema global de vigilancia de patógenos; organismo que no existe a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud.

Con información de medios