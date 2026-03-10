Brugada afirma que no habrá impunidad por colapso de edificio en San Antonio Abad; Fiscalía indaga

    Brugada afirma que no habrá impunidad por colapso de edificio en San Antonio Abad; Fiscalía indaga
    Sostiene que el caso debe investigarse con rigor y reiteró que el gobierno capitalino colaborará para esclarecer los hechos. ESPECIAL
Clara Brugada advirtió que no habrá impunidad, mientras continúan los trabajos oficiales y las diligencias ministeriales

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que “no habrá impunidad” tras el colapso de un edificio en proceso de demolición en la calzada San Antonio Abad, y señaló que ya se inició una investigación para determinar responsabilidades.

La mandataria capitalina indicó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación y que las autoridades darán seguimiento a los peritajes para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes deben responder por el derrumbe.

El colapso ocurrió en la zona de San Antonio Abad, en un inmueble donde se realizaban trabajos de demolición, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y a personal especializado para atender el incidente y las tareas de rescate.

En el contexto inmediato, las autoridades mantuvieron labores en el sitio mientras se actualizaba el estado de las personas afectadas; este martes se confirmó el deceso de una tercera persona relacionada con el colapso, de acuerdo con reportes de servicios de emergencia.

Brugada sostuvo que el caso debe investigarse con rigor y reiteró que el gobierno capitalino colaborará con las instancias responsables para esclarecer lo ocurrido, sin anticipar conclusiones ni responsabilidades antes de los dictámenes técnicos.

Como antecedente, se informó que el edificio ya había sido catalogado de alto riesgo desde 2018 y que se ordenó su demolición total con recursos de los particulares, un elemento que será considerado en la revisión del caso.

En paralelo, las autoridades capitalinas continuaron con el resguardo del área y las diligencias institucionales a fin de integrar la carpeta y determinar, con base en peritajes, las condiciones del inmueble y el desarrollo de los trabajos al momento del colapso.

