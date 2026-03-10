Niega gobernador de SLP nepotismo si su esposa se postula para sucederlo

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que una eventual candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva, no debe considerarse como nepotismo, término que -dijo- se ha “desvirtuado” en el debate político.

Cuestionado sobre la posibilidad de que la legisladora compita por la gubernatura potosina, el mandatario estatal sostuvo que se trata de una decisión personal de cada aspirante.

“Hay que preguntarle a ella. Nosotros no podemos dar esa información”, respondió al ser interrogado sobre si su esposa participará en la contienda.

Gallardo afirmó que cada partido tiene sus propios estatutos y que, en el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece, las reglas pueden cambiar cuando se conforman coaliciones electorales.

“Todo dirigente nacional debe ser respetable conforme a los lineamientos de cada partido. Nosotros tenemos nuestros propios lineamientos, pero cuando se hacen coaliciones, cambian totalmente los estatutos y se adecúan a los de una nueva coalición”, explicó.

Entrevistado en el Senado de la República, donde inauguró la “Semana de San Luis Potosí”, el gobernador sostuvo que el concepto de nepotismo se ha interpretado de manera incorrecta en el debate público, ya que la acepción correcta es cuando un funcionario utiliza su cargo para contratar o favorecer directamente a familiares dentro del gobierno.

“El nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes, al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Ese es el nepotismo”, afirmó.

En contraste, aseguró que cuando un familiar participa en una elección constitucional y es la ciudadanía quien decide en las urnas, no puede hablarse de nepotismo.

“Cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo”, subrayó.

Gallardo también evitó profundizar en el tema de una posible sucesión política en su estado y dijo que, por ahora, su prioridad es la gobernabilidad.

“Para mí no es importante en este momento pensar ya en una sustitución; imagínate, casi casi me estaría yo mismo sacando”, comentó.

El mandatario estatal destacó que su administración se encuentra enfocada en temas de seguridad y presumió que San Luis Potosí registra una reducción del 86 por ciento en homicidios.

“Hoy amanece San Luis Potosí con 86 por ciento de reducción de homicidios; hoy es el estado más seguro del país”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador expresó su respaldo a la mandataria federal.

“Yo estoy con la Presidenta”, respondió.