Buscan tipificar ataques con ácido como tentativa de feminicidio; presentan ‘Ley Malena’ en Senado

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, junto con diputados de Morena, presentaron la ‘Ley Malena’ ante el Senado de la República, una iniciativa para que se considere como intento de feminicidio los ataques con ácido contra mujeres.

Junto con el apoyo de 45 mil ciudadanos que firmaron la petición, entregaron al Congreso la reforma a la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y al Código Penal.

Con esta se establecen penas de 25 a 40 años y se adicionará el concepto a las legislaciones.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuántas mujeres son víctimas de ataques con ácido en México?

Además, se estipularía que la reparación del daño correría a cargo del Estado, lo que incluye el acceso a servicios de curación, cirugía reconstructiva, rehabilitación, atención psicológica y asistencia jurídica. Igualmente, se les practicarán periódicamente exámenes a las víctimas y tratamiento especializado durante el tiempo necesario.

Asimismo, contempla la creación de un Padrón de mujeres que han sido atacadas con el fin de contabilizar los casos.

Por último, se propone que sea considerada a nivel federal para que se apliquen todas las entidades. De ser aprobada, los congresos locales tendrán un plazo de 120 días para implementar la ley en sus normales locales.

Durante la presentación de la iniciativa, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, víctima de este tipo de ataques, afirmó que el dictamen busca que el delito sea tipificado “de una manera más adecuada” y se garantice el acceso a la salud de quienes han sufrido esta violencia.

Asimismo, señaló durante la conferencia de prensa la gravedad de los actos, ya que resaltó que “los ataques con ácido y sustancias químicas son el vivo ejemplo del borrado de la mujer”.

“No se tratan de lesiones porque no son moretones, no son rasguños, no son arañones, son lesiones que te dejan marcada de por vida”, expresó.

“Tanta inseguridad nos da que yo hasta la fecha no puedo quitarme el cubrebocas”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Dan histórica sentencia de 46 años de prisión a agresor de Carmen Sánchez por violencia ácida

No obstante, denunció que los casos no son atendidos correctamente por las fiscalías, quienes carecen de perspectiva de género y revictimizan, precisó.

De acuerdo con la saxofonista, gracias a la “inoperancia” y omisión del Estado, este tipo de violencias “siguen constantes” y “con injusticia”.

“¿Es necesario que nos vean quemadas, moribundas para que crean que de verdad nos está pasando?”, cuestionó.