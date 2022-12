¿Buscas Sugar Daddy?... México, es el segundo país en América Latina con más relaciones transaccionales

Las redes sociales y las aplicaciones pueden facilitarnos muchas de nuestras tareas diarias, desde pedir de comer hasta transportarnos y entretenernos.

También existe la opción de buscar una pareja y, en esta categorías, las plataformas se han vuelto cada vez más especializadas. Están las que ayudan a encontrar una pareja formal, a alguien para tener una aventura, las que solo admiten a personas de la comunidad LGBT y hasta opciones para infieles.

Y, aunque no lo creas, también hay una opción para conocer Sugar Daddy, según la cual, México está en el lugar número 2 de Latinoamérica de este tipo de relaciones.

Todos en alguna ocasión hemos escuchado los términos Sugar Daddy y Sugar Baby, mismos que se han popularizado con el paso de los años y que han despertado duda o curiosidad entre cada vez un mayor número de personas. Quizá haya quienes aún recuerden la primera ocasión en que este término apareció en sus vidas, pudo haber sido mediante las redes sociales, en los noticieros, durante algún programa de revista o incluso en alguna conversación.

Ambos hacen referencia a dos personas con características muy específicas, el primero de ellos define a “un caballero moderno”, bien parecido, exitoso, que lleva una vida de lujos, vive experiencias excepcionales, cuenta con recursos económicos abundantes y que está buscando a alguien con quien compartir estos momentos en común y, si así lo desea, disfrutar de una relación abierta.

En el caso de la Sugar Baby se refiere a una mujer, con frecuencia joven, que está dispuesta a intimar con alguien de forma permanente con el objetivo de obtener a cambio un apoyo económico y así cubrir alguna necesidad material.

Este tipo de personas se han vuelto cada vez más comunes en las sociedades modernas sin importar el país del que se trate, sin embargo, existen particularidades que hacen de cada caso un tema aparte.

Un ejemplo claro es México, país que se caracteriza por ser el segundo en tener la mayor cantidad de Sugar Daddies en América Latina, solo por detrás de Argentina. Siendo la Ciudad de México y Guadalajara, urbes con una intensa actividad económica, las ciudades en donde se concentra la mayor cantidad de ellos residen.

¿Qué busca el Sugar Daddy?

Philip Cappelletti, CEO y Cofundador de la aplicación MySugarDaddy, el 30% de los Sugar Daddies tiene como objetivo encontrar una mujer con quien disfrutar de su vida y no descartan encontrar el amor en la aplicación. Mientras que otros, aproximadamente un 20% de ellos, se encuentran buscando relaciones un poco más abiertas.

“Cuando conocí el Lifestyle Sharing yo no estaba en búsqueda de ser un Sugar Daddy y jamás lo había pensado. Sin embargo, fue a raíz de la pandemia de Covid-19 que por casualidad conocí la aplicación. Encontré las típicas aplicaciones de citas pero ya había estado activo en alguna ocasión y no tuve una experiencia positiva. Así que, el tema de Sugar Dating capturó mi atención”, declaró Carlos en entrevista, usuario activo de la plataforma y abogado de profesión.

Tras realizar una rápida investigación sobre el tema, decidió probar suerte y desde entonces no se ha arrepentido: “Debo decir que es una manera de relación que me ha gustado mucho y que sobre todo se adecua a mis gustos, tiempos y estilo de vida”, indicó. A lo largo de estos años ha tenido dos Sugar Babies, ambas mexicanas, y para su sorpresa se encontró a “dos chicas muy maduras y con muchas ambiciones. A la primera la apoyé a llevar a cabo un emprendimiento con el cual se que sigue (dejamos la relación porque ella comenzó una relación estable) y a mi Baby actual,” a quien la apoya con el pago de la universidad, confesó.

Sugar Babies buscan un objetivo económico

De acuerdo con la citada encuesta, en más del 50% de los casos las mujeres buscan una relación basada en los viajes y el estilo de vida, pero no una relación fija. “El objetivo que buscan las Sugar Babies es más económico, un estilo de vida mayor al que tienen, buscan una especie de mentores que las ayuden a tomar algunas decisiones en la profesión o que les ayuden a crecer. Pero ellas están interesadas en crecer económicamente para establecer su propia vida”, compartió Cappelletti.

El directivo de MySugarDaddy aseguró que alrededor del 80% de los usuarios que utilizan la app son mujeres y el resto hombres, lo opuesto a otras aplicaciones de citas como Tinder, en donde es mayor el porcentaje de hombres. También destacó que mientras los usuarios mantienen una relación, a diferencia de los hombres que solo tienen una pareja durante ese periodo, en el caso de las Sugar Babies el promedio es que salgan con dos hombres al mismo tiempo. Aquí se debe resaltar que, previamente, los implicados deben especificar aquellos acuerdos o condiciones con los cuales se van a conducir.

“Cada pareja debe llegar a acuerdos, en realidad en este tipo de relaciones y al menos dentro del sitio de MySugarDaddy, nada sucede si no hay consenso previo. Por ejemplo, para mí sí es importante poder tener relaciones íntimas con mi Baby, pero ojo, eso lo dijimos desde un principio y ambos estamos bien con ello. En una ocasión, conocí a otra Baby que me platicó que ella ha tenido Daddies que le habían dicho que ellos no querían relaciones íntimas y todo se limitaba a acompañarlos a eventos o viajes de negocios”, aseguró el Sugar Daddy mexicano.

México, el país con más Sugar Daddys en AL

De acuerdo con la aplicación MySugarDaddy los países con más Sugar Babies en América Latina son: Perú, Colombia y Chile, seguidos por México y Argentina. Mientras que los países con más Sugar Daddys son Argentina, México y Chile. Teniendo como edad promedio 22 años para las mujeres y 44 años en el caso de los varones. La mayor concentración de usuarios se encuentra en las ciudades principales de la región como la CDMX, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Lima.

“Mundialmente se espera que crezca más la demanda se este tipo de aplicaciones. Tan solo en Alemania hemos estado creciendo año por año muchísimo, esto tiene que ver con la sociedad. Las personas también quieren disfrutar las experiencias y el estilo de vida que ven en las redes sociales”, compartió Philip Cappellett en la entrevista.

Finalmente, el directivo aseguró que se espera que la cantidad de usuarios de esta aplicación continúe creciendo, por lo que el futuro parece ser muy provisorio a mediano y largo plazo: “Este año estamos creciendo como un 50%, aunque varía de país a país, en Alemania puede ser un poco menos pero Italia está creciendo mucho, es un mercado que está empujando mucho; Francia también. En Europa todavía tenemos mercados que están creciendo año por año más del 100%”, concluyó.