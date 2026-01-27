Cae el maquinista del Tren Interoceánico: acusan exceso de velocidad

    Cae el maquinista del Tren Interoceánico: acusan exceso de velocidad
    La FGR atribuyó el accidente a exceso de velocidad y anunció acción penal por homicidio y lesiones culposas. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos, ferrocarrileros reportaron la detención del maquinista en Chiapas

CDMX.- Felipe de Jesús “N”, identificado como maquinista del Tren Interoceánico que descarriló el 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, fue detenido, informaron ferrocarrileros de Oaxaca.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús Díaz Gómez fue asegurado el lunes en Chiapas por elementos de la Policía Federal Ministerial, en el marco de las indagatorias por el accidente.

TE PUEDE INTERESAR: Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

Como antecedente, el 28 de diciembre de 2025 se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que viajaban 250 personas, entre pasajeros y tripulación, con un saldo de 14 fallecidos y 97 lesionados, según datos de la Secretaría de Marina.

La zona del incidente se ubica cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal de Salina Cruz. El tren provenía de la estación Ixtepec y, al atravesar un tramo con curva pronunciada, se salió de las vías y cayó hacia un barranco, conforme a los reportes del caso.

TE PUEDE INTERESAR: ASE Guerrero niega ‘carta de liberación’ a Acapulco por 900 millones de pesos

Este martes, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que la investigación determinó que el descarrilamiento fue provocado por exceso de velocidad, por lo que se ejercerá acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposos contra quien resulte responsable.

En el plano institucional, las autoridades no han informado aún si la detención del maquinista se traduce en una imputación formal o audiencia inicial, ni si existen otras líneas de investigación sobre condiciones de la vía, mantenimiento u operación.

El caso se mantiene bajo investigación federal y las determinaciones sobre responsabilidades se sujetarán a la integración de la carpeta, los dictámenes periciales y las resoluciones judiciales conforme avancen las diligencias.

