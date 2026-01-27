ASE Guerrero niega ‘carta de liberación’ a Acapulco por 900 millones de pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 enero 2026
    ASE Guerrero niega ‘carta de liberación’ a Acapulco por 900 millones de pesos
    La ASE indicó que el documento al que se refirió la presidenta municipal no corresponde a una “carta de liberación”. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Investigaciones

Localizaciones


Guerrero

Organizaciones


ASF

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero afirmó que las revisiones al ejercicio 2023 siguen en curso, con procedimientos distintos a los mencionados por la alcaldesa

ACAPULCO, GRO.- La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) aseguró que no existe una “carta de liberación” por más de 900 millones de pesos a favor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, como afirmó públicamente la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, y precisó que los procesos de fiscalización al municipio continúan conforme a la ley.

En un comunicado, el órgano estatal respondió a publicaciones y declaraciones de la alcaldesa, quien sostuvo que no tiene observaciones pendientes del ejercicio fiscal 2023 y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le habría entregado un documento que la libera de responsabilidades por el uso de recursos federales.

TE PUEDE INTERESAR: Registra Pemex en 2025 su peor año en producción y exportación

La ASE indicó que el documento al que se refirió la presidenta municipal no corresponde a una “carta de liberación”, sino a un pronunciamiento de solicitud de aclaración derivado de la revisión del Ramo 28, relativo a Participaciones Federales, lo que —subrayó— no implica conclusión ni cierre de observaciones.

Como antecedente inmediato, la Auditoría estatal explicó que, a partir del Convenio de Colaboración firmado con la ASF el 30 de abril de 2024, inició un proceso de fiscalización al Ayuntamiento de Acapulco sobre recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), perteneciente al Ramo 33 del ejercicio fiscal 2023.

TE PUEDE INTERESAR: Semar asegura tractocamión con 17 mil 700 cartuchos y detiene a un hombre en Sonora

De acuerdo con la ASE, esta revisión es independiente y distinta a la que mencionó la alcaldesa, ya que se trata de conceptos, fondos y procedimientos diferentes, por lo que las declaraciones públicas no corresponden al ámbito de competencia ni al proceso que actualmente revisa el órgano estatal.

En cuanto a reacciones institucionales, la Auditoría reiteró que continuará con las revisiones en curso conforme al marco legal y a los procedimientos establecidos, sin adelantar conclusiones sobre los resultados de la fiscalización.

TE PUEDE INTERESAR: Semar asegura tractocamión con 17 mil 700 cartuchos y detiene a un hombre en Sonora

Asimismo, sostuvo que actuará con apego a principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y afirmó que se respetará el debido proceso durante el desarrollo de las auditorías y eventuales determinaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Investigaciones

Localizaciones


Guerrero

Organizaciones


ASF

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Sheinbaum ijo que la decisión no puede ser unilateral y se tiene que revisar que no se viole la ley.

Revisa México invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz
La FGR atribuyó el accidente a exceso de velocidad y anunció acción penal por homicidio y lesiones culposas.

Cae el maquinista del Tren Interoceánico: acusan exceso de velocidad
Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy

Descarrilamiento del Tren Interoceánico fue provocado por exceso de velocidad, afirmó Ernestina Godoy
Las menciones a los aranceles y el comercio, la política y el mercado laboral también aumentaron en enero, al igual que los comentarios sobre el gasto en salud y la guerra. FOTO:

Cae la confianza en la economía de EU a su nivel más bajo desde 2014
Protesta contra la represión migratoria en Minneapolis. El cartel al frente hace referencia a Renee Good, quien fue asesinada a tiros por un agente de ICE a principios de este mes.

‘Está costando vidas’: funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EU
Fue ayer que el gobernador de Minnesota exigió al presidente Donald Trump, realizar una indagación imparcial sobre la muerte de Priett. FOTO:

Trump dice que Kristi Noem no renunciará y asegura que se supervisará la indagación de Minnesota
Un juez federal bloqueó este martes la deportación inmediata a Ecuador de un niño de cinco años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota.

Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota
Larga cola

Larga cola