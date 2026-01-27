ASE Guerrero niega ‘carta de liberación’ a Acapulco por 900 millones de pesos

ACAPULCO, GRO.- La Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) aseguró que no existe una “carta de liberación” por más de 900 millones de pesos a favor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, como afirmó públicamente la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, y precisó que los procesos de fiscalización al municipio continúan conforme a la ley.

En un comunicado, el órgano estatal respondió a publicaciones y declaraciones de la alcaldesa, quien sostuvo que no tiene observaciones pendientes del ejercicio fiscal 2023 y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le habría entregado un documento que la libera de responsabilidades por el uso de recursos federales.

La ASE indicó que el documento al que se refirió la presidenta municipal no corresponde a una “carta de liberación”, sino a un pronunciamiento de solicitud de aclaración derivado de la revisión del Ramo 28, relativo a Participaciones Federales, lo que —subrayó— no implica conclusión ni cierre de observaciones.

Como antecedente inmediato, la Auditoría estatal explicó que, a partir del Convenio de Colaboración firmado con la ASF el 30 de abril de 2024, inició un proceso de fiscalización al Ayuntamiento de Acapulco sobre recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), perteneciente al Ramo 33 del ejercicio fiscal 2023.

De acuerdo con la ASE, esta revisión es independiente y distinta a la que mencionó la alcaldesa, ya que se trata de conceptos, fondos y procedimientos diferentes, por lo que las declaraciones públicas no corresponden al ámbito de competencia ni al proceso que actualmente revisa el órgano estatal.

En cuanto a reacciones institucionales, la Auditoría reiteró que continuará con las revisiones en curso conforme al marco legal y a los procedimientos establecidos, sin adelantar conclusiones sobre los resultados de la fiscalización.

Asimismo, sostuvo que actuará con apego a principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y afirmó que se respetará el debido proceso durante el desarrollo de las auditorías y eventuales determinaciones.