Caen con arsenal del CJNG en Nayarit: juez dicta hasta 12 años de cárcel

CDMX.- Un juez de control federal dictó penas de hasta 12 años de prisión contra cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos en el estado de Nayarit con armas largas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, mediante un procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit presentó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los detenidos.

TE PUEDE INTERESAR: Censura en el Senado: fotógrafos bloqueados por captar a Adán Augusto viendo deportes

Las sentencias impuestas fueron de 12 años, cinco meses y 10 días para Feliciano Rodríguez; 11 años, ocho meses para Viris de Jesús Moreno; 10 años, ocho meses para Juan Alonso Rodríguez; y 10 años para Luis Carlos Partido y Ramiro Gutiérrez, por los delitos de portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los sentenciados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en enero pasado, en la colonia San Francisco, municipio de Huajicori, cuando se encontraban armados al interior de un vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum esperará conclusión del Plan Michoacán antes de visitar el estado

Durante la revisión, el personal militar aseguró cuatro armas largas con sus cargadores abastecidos, 380 cartuchos, un chaleco táctico, cuatro placas balísticas y cinco teléfonos celulares.

Posteriormente, la FGR obtuvo una orden de cateo, ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal. En el domicilio inspeccionado se localizaron cartuchos, tres vehículos, una motocicleta, prendas con iniciales del CJNG y diversa documentación. Con información de El Universal