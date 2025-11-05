Caen con arsenal del CJNG en Nayarit: juez dicta hasta 12 años de cárcel

    Caen con arsenal del CJNG en Nayarit: juez dicta hasta 12 años de cárcel
    La FGR señaló que con las pruebas recabadas logró que el juez dictara sentencia condenatoria en contra de los cinco acusados, quienes permanecerán recluidos en un penal federal. /FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía General de la República obtuvo sentencias contra cinco miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos en Nayarit con armas, cartuchos y equipo táctico de uso exclusivo del Ejército

CDMX.- Un juez de control federal dictó penas de hasta 12 años de prisión contra cinco integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos en el estado de Nayarit con armas largas, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, mediante un procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nayarit presentó las pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los detenidos.

Las sentencias impuestas fueron de 12 años, cinco meses y 10 días para Feliciano Rodríguez; 11 años, ocho meses para Viris de Jesús Moreno; 10 años, ocho meses para Juan Alonso Rodríguez; y 10 años para Luis Carlos Partido y Ramiro Gutiérrez, por los delitos de portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los sentenciados fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en enero pasado, en la colonia San Francisco, municipio de Huajicori, cuando se encontraban armados al interior de un vehículo.

Durante la revisión, el personal militar aseguró cuatro armas largas con sus cargadores abastecidos, 380 cartuchos, un chaleco táctico, cuatro placas balísticas y cinco teléfonos celulares.

Posteriormente, la FGR obtuvo una orden de cateo, ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal. En el domicilio inspeccionado se localizaron cartuchos, tres vehículos, una motocicleta, prendas con iniciales del CJNG y diversa documentación. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

