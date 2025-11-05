Sheinbaum esperará conclusión del Plan Michoacán antes de visitar el estado

CDMX.- Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no descarta visitar Michoacán, aunque precisó que esperará a que esté listo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia antes de definir una fecha.

“Vamos a esperar a que esté el plan, y vamos a estar en contacto con todos, y ya en su momento, como siempre lo hemos hecho en todos los estados, pues ya visitaríamos Michoacán”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que su agenda inmediata contempla una visita a Nayarit este fin de semana, donde inaugurará una carretera y atenderá diversos asuntos locales. Además, informó que el próximo lunes iniciará la segunda entrega de apoyos para los damnificados de los cinco estados afectados por las lluvias recientes.

“Pensábamos que iba a iniciar este viernes, pero es hasta el lunes que inicia la segunda entrega de apoyos... Vamos a esperar a que avance la entrega”, precisó.

La presidenta detalló que el Gobierno Federal mantiene coordinación con los gobernadores de las entidades afectadas y que la emergencia está próxima a concluir en la mayoría de los estados.

“Ayer tuvimos reunión con los gobernadores para ver el avance de la atención a la emergencia, que ya está a punto de cerrarse; ya se cerró en tres estados, y todavía queda Veracruz e Hidalgo, con comunidades aisladas o a las que no se puede llegar por tierra”, añadió.

Al ser cuestionada sobre si los últimos treinta días han sido los más complicados de su gestión, Sheinbaum respondió que no se trata de medir dificultades, sino de asumir los retos con responsabilidad.

“Es muy difícil evaluar eso, si es más complicada o menos complicada. Lo importante es siempre enfrentar con responsabilidad los problemas y atenderlos, como lo hemos hecho siempre”, concluyó. Con información de El Universal