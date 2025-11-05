Censura en el Senado: fotógrafos bloqueados por captar a Adán Augusto viendo deportes

CDMX.- Durante la sesión del pleno del Senado de este miércoles, personal de Resguardo Parlamentario impidió que reporteros gráficos realizaran su labor informativa, luego de que captaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, observando noticias deportivas en su tableta electrónica mientras se desarrollaban los trabajos legislativos.

De acuerdo con testimonios de los afectados, los elementos de seguridad del Senado se acercaron al área donde se encontraban los fotógrafos para exigirles que dejaran de tomar imágenes y se retiraran del lado derecho del Salón de Plenos, donde se ubica la bancada de Morena.

“Nos pidieron que bajáramos las cámaras y que nos moviéramos al otro lado. Bloquearon el ángulo de visión y no nos dejaron registrar lo que estaba ocurriendo”, relató uno de los reporteros presentes.

Los fotógrafos aseguraron que los guardias actuaron de forma coordinada para obstaculizar las tomas y posteriormente los desplazaron hacia el extremo opuesto del recinto, lo que limitó su cobertura visual sobre los senadores oficialistas.

A partir de ese momento, se les permitió permanecer únicamente detrás de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, lo que restringió su capacidad de documentar el trabajo de Morena y sus aliados.

La medida provocó inconformidad entre la prensa acreditada, que calificó la acción como una forma de censura y una violación al derecho al ejercicio periodístico dentro de un espacio público.

“Nunca nos habían restringido el movimiento de esa forma. Es un intento claro por controlar lo que se muestra del pleno”, expresó otro reportero.

Hasta el cierre de esta edición, la Mesa Directiva del Senado no había emitido postura oficial sobre los hechos ni aclarado si la orden provino directamente de la Junta de Coordinación Política. Con información de El Universal