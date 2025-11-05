Censura en el Senado: fotógrafos bloqueados por captar a Adán Augusto viendo deportes

/ 5 noviembre 2025
    Censura en el Senado: fotógrafos bloqueados por captar a Adán Augusto viendo deportes
    Durante la sesión del Senado, personal de Resguardo Parlamentario impidió a reporteros gráficos tomar fotografías de Adán Augusto López Hernández, quien fue captado viendo noticias deportivas en plena sesión. /FOTO: ESPECIAL

Reporteros denunciaron que personal de seguridad del Senado les prohibió tomar imágenes del senador morenista a quien sorprendieron viendo noticias deportivas en su tableta durante la sesión plenaria

CDMX.- Durante la sesión del pleno del Senado de este miércoles, personal de Resguardo Parlamentario impidió que reporteros gráficos realizaran su labor informativa, luego de que captaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, observando noticias deportivas en su tableta electrónica mientras se desarrollaban los trabajos legislativos.

De acuerdo con testimonios de los afectados, los elementos de seguridad del Senado se acercaron al área donde se encontraban los fotógrafos para exigirles que dejaran de tomar imágenes y se retiraran del lado derecho del Salón de Plenos, donde se ubica la bancada de Morena.

“Nos pidieron que bajáramos las cámaras y que nos moviéramos al otro lado. Bloquearon el ángulo de visión y no nos dejaron registrar lo que estaba ocurriendo”, relató uno de los reporteros presentes.

Los fotógrafos aseguraron que los guardias actuaron de forma coordinada para obstaculizar las tomas y posteriormente los desplazaron hacia el extremo opuesto del recinto, lo que limitó su cobertura visual sobre los senadores oficialistas.

A partir de ese momento, se les permitió permanecer únicamente detrás de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, lo que restringió su capacidad de documentar el trabajo de Morena y sus aliados.

La medida provocó inconformidad entre la prensa acreditada, que calificó la acción como una forma de censura y una violación al derecho al ejercicio periodístico dentro de un espacio público.

“Nunca nos habían restringido el movimiento de esa forma. Es un intento claro por controlar lo que se muestra del pleno”, expresó otro reportero.

Hasta el cierre de esta edición, la Mesa Directiva del Senado no había emitido postura oficial sobre los hechos ni aclarado si la orden provino directamente de la Junta de Coordinación Política. Con información de El Universal

Temas


Censura
política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Adán Augusto López Hernández

Organizaciones


Senado De la República

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

