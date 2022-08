Los indiciados fueron identificados como Luis Enrique G. C., de 35 años; Juan Jesús G. A., de 34; Jonathan Raymundo C. R., de 29; Víctor Aldair C. R., de 18; Jorge F. N., de 32, y Sara Isabel B. L., de 24.

Efectivos federales y estatales acudieron la mañana del lunes al motel París, ubicado en la carretera Internacional México 15, en la salida norte de Culiacán. Aseguraron dos vehículos con placas de Baja California y cocaína.

Los seis presuntos criminales fueron trasladados a territorio bajacaliforniano; se dio a conocer que cuatro hombres son originarios de Tijuana, uno de Puebla y la mujer de Mazatlán.