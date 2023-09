¿Canelo Álvarez involucrado con caso de desvío de fondos de Rubiales?

En este caso, Luis Rubiales dijo que iría a una visita a la fundación del Papa en Nueva York, así como a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reuniéndose también con Televisa-Univision, para negociar los derechos de la Liga Española.

Ya que a Rubiales le gustaba el boxeo y era fan del Canelo, logró comunicarse con un organizador, quien le permitiría que acudiera a la pelea, no sin antes, invitarlo a Miami, en donde utilizaron la visita a la televisora como cortina.

RUBIALES HACE FIESTA E INVITA A JOVENCITAS

Estas conductas no fueron de sorpresa para Juan Rubiales, quien señaló que su sobrino tiene conductas que no son propias de un presidente de la federación, además comportarse con las mujeres de manera machista, “Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente” (un personaje popular de películas españolas).

Para exponer las conductas de Luis, Juan habló sobre una fiesta organizada por el dirigente en donde había mujeres jóvenes que, a su parecer, tendrían apenas los 18 años de edad. Al notarlo, le recriminó a su sobrino.

“Cuando llegué allí no había reunión de trabajo ni nada. Uno de esos días, me dijeron: ‘Esta tarde hay una fiesta y van a venir unas chicas’. Y efectivamente ‘Nené’ (exfutbolista) trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: ‘¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!’, y me encerré en una habitación. Curiosamente, a aquella reunión de trabajo en Salobreña no fue invitada ninguna mujer responsable de área”.