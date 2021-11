$!Capturan a “La Jefa” de Guerreros Unidos, es hermana de la presidenta del partido RSP en Morelos

No obstante, el senador manifestó que cuando ha estado en alguna representación política como alcalde, diputado local y federal, lo han señalado de tener vínculos con personajes de la delincuencia organizada “sin sustento o sin fundamento” para dañar su imagen.

Sin embargo, no es la primera vez que las autoridades federales detienen a ex colaboradores del senador priísta García Yáñez.

Además, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y actual magistrada Nadia Luz Lara Chávez y el director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOM) y excandidato a diputado federal por el RSP, Enrique Alonso Plascencia.

Te podría interesar: Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por hermano de ‘El Chapo’ y tres socios

Se buscó vía telefónica y mensaje de WhatsApp a los arriba citados pero no hubo respuesta de la mayoría. La única en conceder una entrevista fue la magistrada Lara Chávez y confirmó la autenticidad de la fotografía.

Recordó que en las pasadas elecciones fue candidata a diputada federal: “Acudí a una reunión en la que participamos varios candidatos y personas de la sociedad civil y recuerdo haber coincidido con la presidenta de Redes Sociales Progresistas y su hermana, una señora de nombre Rosario, y nos tomamos una foto”.

Agregó: “Me tomé esa foto como me tomé muchas otras con distintas personas, antes y durante, la campaña y cuando te tomas una foto así pues no andas preguntado los antecedentes de las personas y si una anda en algo malo pues evidentemente no te tomas una foto”. La magistrada consideró que esas fotografías fueron difundidas con dolo con la intención de dañar su imagen.