$!Cheetos Flamin’ Hot, Four Loko y otros productos prohibidos en EUA

Las carnes italianas incluyen delicias como el salami y el prosciutto que muchos estadounidenses disfrutan a diario. La cuestión de la carne italiana que no aparece en los hogares y alimentos estadounidenses es su autenticidad.

También conocido como “ fugu”, el pez globo requiere un método muy específico para prepararse adecuadamente. Como tal, se requiere una licencia especial para prepararlo como alimento. Si no se prepara correctamente, el veneno del pez globo puede ser letal.

La carne de caballo no siempre es una característica en la mesa en la mayoría de los países, pero es una vista asombrosamente rara en los EUA. La matanza de caballos en los EUA está prohibida, lo que hace que sea imposible adquirirlos y comerlos.

¿Qué podemos decir sobre el pastel de sangre de cerdo que el nombre no lo haga por sí solo? Esta comida favorita de Taiwán está hecha de una mezcla de arroz y sangre de cerdo presentada elegantemente en un palito de helado. ¡Qué piruleta!

Todos usamos aceite en nuestra vida diaria para freír un buen tocino, pan frito y otras delicias del desayuno. Entonces, ¿por qué está prohibido el aceite de sasafrás en Estados Unidos? Aunque la planta es esencialmente segura, los químicos que contiene no lo son.

Leche sin pasteurizar

La leche es un alimento básico en la dieta de muchas personas en los Estados Unidos, pero ¿qué pasa con la leche no pasteurizada? También conocida como “leche cruda”, la leche no pasteurizada no se ha sometido al proceso de pasteurización. Este proceso calienta la leche y mata muchos microbios dañinos.

El Four Loko original

Como muchas otras bebidas con cafeína, el Four Loko original era una bebida energética de licor de malta que contenía cafeína, guaraná y taurina. Esta combinación de altos niveles de cafeína con licor planteaba muchas preocupaciones éticas y de salud, por lo que Estados Unidos la prohibió.

Cisnes

En países como Dinamarca, comer cisnes se considera un manjar, pero tanto en EUA. como en el Reino Unido, está prohibido su consumo. Esto es para garantizar que estén protegidos, ya que ahora se consideran una especie en peligro de extinción.

Grageas de plata

Las grageas de plata son esas deliciosas decoraciones de bolitas de plata que se encuentran en golosinas festivas como muffins, pan de jengibre o incluso pasteles. La verdad desconocida es que, según la FDA, ¡en realidad no se supone que los comamos!

Ciclamato

Prohibido desde 1969 por Estados Unidos, el ciclamato es un edulcorante artificial diez veces más dulce que el azúcar. Encontrado en la coca-cola regular y más recientemente en las versiones dietéticas, el ciclamato se consideró cancerígeno.