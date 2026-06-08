Ciclón Boris impactará Guerrero este 9 de junio: alertan por lluvias torrenciales, oleaje y fuertes vientos

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    Ciclón Boris impactará Guerrero este 9 de junio: alertan por lluvias torrenciales, oleaje y fuertes vientos
    La tormenta tropical Boris continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico y mantiene bajo vigilancia a las autoridades mexicanas. FOTO: CUARTOSCURO

La tormenta tropical Boris mantiene en alerta al sur del país por lluvias intensas, oleaje elevado y riesgo de inundaciones durante este martes 9 de junio.

La tormenta tropical Boris continúa su desplazamiento sobre el océano Pacífico y mantiene bajo vigilancia a las autoridades mexicanas. De acuerdo con los pronósticos más recientes, el fenómeno tocaría tierra durante las primeras horas del martes 9 de junio en las costas de Guerrero, generando lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en distintas entidades del país.

Aunque Boris no alcanzaría la categoría de huracán, especialistas advierten que su permanencia durante más tiempo sobre las aguas del Pacífico ha favorecido la acumulación de humedad, aumentando el potencial de precipitaciones y los riesgos asociados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sedena-activa-plan-dn-iii-e-en-oaxaca-guerrero-y-chiapas-por-temporada-de-huracanes-CC21231829

BORIS RETRASA SU LLEGADA, PERO AUMENTA EL RIESGO DE LLUVIAS

Las autoridades meteorológicas informaron que un ajuste en la trayectoria de la tormenta modificó la hora estimada de su ingreso a territorio nacional. Ahora se prevé que el sistema impacte alrededor de las 06:00 horas del martes en la costa de Guerrero.

Este cambio implica que Boris permanezca más tiempo sobre el océano, fortaleciendo sus bandas nubosas y favoreciendo lluvias de mayor intensidad en diversas regiones del sur y occidente del país.

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Especialistas advierten que su permanencia durante más tiempo sobre las aguas del Pacífico. FOTO: CUARTOSCURO

GUERRERO Y OAXACA, ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR RIESGO

Los pronósticos indican que Guerrero y Oaxaca podrían registrar acumulados de lluvia de entre 150 y 250 milímetros, especialmente en zonas costeras y del sureste.

Además, se esperan precipitaciones intensas en Michoacán, Colima y Jalisco, mientras que entidades como Estado de México, Morelos y Ciudad de México podrían presentar lluvias fuertes y chubascos durante las próximas horas.

Las autoridades han señalado que estas condiciones pueden incrementar el riesgo de inundaciones repentinas, deslaves y el aumento en los niveles de ríos y arroyos.

OLEAJE Y VIENTOS FUERTES EN EL PACÍFICO MEXICANO

Además de las lluvias, Boris provocará condiciones marítimas adversas. En las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca se prevé oleaje de entre cuatro y cinco metros de altura, mientras que en Jalisco y Colima las olas podrían alcanzar entre tres y cuatro metros.

En el caso de Guerrero, también se pronostican rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, con posibilidad de provocar caída de árboles, afectaciones en anuncios espectaculares e interrupciones en el suministro eléctrico.

Por ello, las autoridades recomiendan evitar actividades marítimas y extremar precauciones en comunidades cercanas al litoral.

TEMPORADA DE CICLONES MANTIENE VIGILANCIA PERMANENTE

Boris es el segundo ciclón tropical con nombre de la temporada 2026 en el océano Pacífico, una temporada que los especialistas prevén especialmente activa debido a las condiciones oceánicas favorables para la formación de estos sistemas.

Actualmente permanece activa una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero, mientras las autoridades continúan monitoreando su evolución.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/por-depresion-tropical-dos-e-activa-marina-plan-preventivo-en-guerrero-oaxaca-y-colima-NA21215989

PROTECCIÓN CIVIL PIDE MANTENERSE INFORMADOS

Ante la proximidad del fenómeno, las autoridades federales, estatales y municipales exhortan a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

También se recomienda identificar refugios temporales, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y mantenerse informado sobre la evolución de la tormenta, ya que su principal riesgo continúa siendo la posibilidad de lluvias extremas que puedan afectar a comunidades vulnerables del sur y occidente de México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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