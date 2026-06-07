Por Depresión Tropical Dos-E activa Marina plan preventivo en Guerrero, Oaxaca y Colima

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    Por Depresión Tropical Dos-E activa Marina plan preventivo en Guerrero, Oaxaca y Colima
    De acuerdo con el último reporte de autoridades meteorológicas, el sistema está a 135 kilómetros al sur de Acapulco. Cuartoscuro

Anunció que pondrá a disposición de la ciudadanía más de 4 mil 300 elementos y equipos especializados en los tres estados

CDMX.- Ante el avance de la depresión tropical 2-E, la Secretaría de Marina (Semar) activó un plan preventivo para Guerrero, Colima y Oaxaca.

La dependencia anunció que pondrá a disposición de la ciudadanía más de 4 mil 300 elementos y equipos especializados en los tres estados, que estarán coordinados por las regiones navales sexta, octava y décima.

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“En atención a la evolución y seguimiento de estos fenómenos hidrometeorológicos, así como el propósito de salvaguardar la vida humana, proteger los bienes de la población y reducir riesgos, los Mandos Navales de las citadas entidades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones metereológicas y una estrecha coordinación con autoridades de Protección Civil de los tres órdenes de Gobierno a fin de implementar oportunamente las acciones preventivas correspondientes”, expuso la Semar a través de un comunicado.

SE ESPERAN LLUVIAS TORRENCIALES

De acuerdo con el último reporte de autoridades meteorológicas, el sistema está a 135 kilómetros al sur de Acapulco, bajo la amenaza de ocasionar lluvias torrenciales en Guerrero, que superarían en dos días el promedio precipitación de un mes para el estado.

El operativo a cargo de la Sexta Región Naval, con jurisdicción en Manzanillo y Puerto Vallarta, prepara a 278 elementos marinos, además de una Brigada de Respuesta a Emergencias, conformada por 126 elementos, 16 vehículos, 14 embarcaciones y 166 equipos especializados.

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Éstos últimos estarán equipados con una cocina móvil, plantas potabilizadoras de agua, motobombas de achique, maquinaria pesada, motosierras y drones.

En tanto, la Octava Región Naval, que opera en Acapulco y tiene jurisdicción en el puerto y Zihuatanejo, además de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, aportará 498 elementos; una Brigada de Respuesta de Emergencias robustecida con 190 oficiales y 41 vehículos y 10 embarcaciones.

SE ALISTAN EN OAXACA PARA ACCIONAR

Por su parte, la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca, con margen de acción en Huatulco y el propio municipio, además de Puerto Madero, en Chiapas, está listo para accionar con 3 mil 241 elementos y 186 oficiales más de la Brigada de Respuesta a Emergencias.

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Asimismo, la Semar informó que las Estaciones de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima están en alerta y preparadas para coordinarse con las autoridades correspondientes en caso de ser necesario.

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