Clases presenciales no tuvieron impacto negativo en la pandemia, asegura López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo esta mañana que las clases presenciales en México no tuvieron un impacto negativo en la pandemia de coronavirus debido a que la tendencia a la baja en los casos también se presentó en menores de edad y por lo tanto, las escuelas no fueron sitios de amplia propagación.

“Podemos constatar que desde que se abrieron las aulas el 30 de agosto, no ha habido ninguna repercusión respecto a los contagios de covid-19. En algún momento esto fue una preocupación social y por eso lo hemos ido presentando que no tenemos impacto negativo, es decir la tendencia de reducción de casos se presentó también en la niñez y en la adolescencia por lo tanto las escuelas no fueron sitios de amplia propagación”, expresó el funcionario.

López-Gatell dijo que solo el .13 por ciento de los planteles presentaron casos aislados de COVID-19.