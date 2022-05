Médicos cubanos vendrán porque aquí no hay suficientes que quieran trabajar en comunidades, dice AMLO

“Cuando empezó el gobierno hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS Bienestar, que eran y siguen siendo de lo mejor, fui a los tres hospitales de Yucatán y en ninguno había pediatras, y así sigue. Entonces estamos contratando a todos los médicos, pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, de unidades médicas rurales, de hospitales, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos cubanos”.

Te podría interesar: En Coahuila, personal de salud contratados durante pandemia de COVID-19 los obligan a firmar su renuncia

Recordó que como parte del proyecto para instalar centros de rehabilitación para niñas y niños con discapacidad de la Fundación Teletón, él mismo les propuso construir el próximo de esos espacios en Tlapa, en la montaña de Guerrero, la zona mas pobre del país. Tiempo después, la Fundación regresó con el presidente para informarle que no había forma de llevar el centro a esa zona debido a que los doctores no deseaban irse a trabajar a ese sitio.

Y aunque no se tiene claro aún a qué sitios se enviará a los médicos cubanos, el presidente dejó entrever que serán enviados a las comunidades más pobres y vulnerables.

“¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Garantizar el derecho a la salud. A esos médicos –que se oponen al convenio con Cuba— son conservadores y sus patrocinadores: los dueños de laboratorios y las grandes clínicas privadas, no les gusta la gratuidad en la salud, porque ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho. ¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas, no hay pediatras”.

Con información de medios