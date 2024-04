Colombianos denuncian malos tratos y retenciones ilegales por migración para ingresar a México

“Llegando de México me encuentro con esta situación que muchos compatriotas fueron devueltos sin ninguna razón, fueron retenidos, les quitaron sus pasaportes, les quitaron los cordones, los tenían incomunicados” , denunció una usuaria en redes sociales.

Les acababan de devolver sus celulares. Al parecer esto pasa todos los días hace años. Esta vez fueron 30 personas. Y así. Me han llegado historias tenebrosas. Qué hacer? Muy muy cruel. @Mexico_Escucha @WeVisitMexico pic.twitter.com/uMSYIBGxon

La turista afirma que la aerolínea Avianca no ha devuelto sus pasaportes, agregando que seguramente sin visa de Estados Unidos “lo más probable es que les pase esto”. “Nos metieron en una habitación, me estaba contando la señorita de Avianca hace unos días que una chica no tuvo comida durante dos días allá en México y abortó”, se le escucha relatar.

En un comunicado, la Embajada y el Consulado de Colombia se pronunciaron sobre el hecho y solicitaron información oficial al Instituto Nacional de Migración (INM),

“Lamentamos que estas situaciones empañen una relación de amistad entre dos países hermanos con fuertes lazos de cooperación”, manifestó en el documento.

Recordando que si bien la ‘inadmisión’ de sus connacionales es una acción independiente y autónoma, México debe cumplir con los ‘acuerdos sobre el trato’.