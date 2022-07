El cantante de música regional declaró en entrevista, hace aproximadamente un mes, que el agua en su rancho no era ilegal , ya que “Diosito me la mandó”.

“Me preguntaba ayer una muchacha, ‘don Lalo ¿Cómo es posible que se esté robando el agua?, y le digo no mamita, que voy a estar haciendo eso, yo tengo agua, pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo”, recalcó el intérprete de ‘El rey de mil coronas’.

LEER MÁS: Samuel García presumió acuerdo de Tesla, antes de poner los ojos en el agua de Arteaga

La presa El Cuchillo se encuentra al 43% de su capacidad, es decir, 477 mil 605 hectómetros cúbicos (hm³), por lo que Lalo Mora explicó que “tomen en cuenta y que quede muy claro, que estoy a tres kilómetros de la presa El Cuchillo y yo de los ductos, ni estoy a la orilla del acueducto que conduce el agua a mi Monterrey querido y si estuviera no lo haría”.