Contraloría del INE acusa irregularidades por 400 MDP durante gestión de Lorenzo Córdova

“Hay denuncias en curso, no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación, lo que sí les puedo decir es que derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia, efectivamente hay responsabilidad administrativa para servidores públicos que aún estuvieran trabajando en el Instituto”, explicó ante legisladores de San Lázaro.

Es tal el número de denuncias que recibieron en 2023 que suman dos mil quejas por diversas irregularidades, de las cuales se abrieron 715 investigaciones.

Aclaró que en el caso de los servidores públicos del INE que ya no están en funciones, como sería el caso de excomisionados, “ya no podemos más que amonestar para efectos de registro, ya no podemos destituir”.

Las investigaciones, explicó, se derivan de una “memoria”, que el INE mandó a realizar al concluir la gestión del anterior presidente del INE, Córdova Vianello.

Peralta Rivera, también destacó un ahorro por más de 245 millones en la administración anterior del INE, luego de detectar licitaciones opacas por las que pretendían arrendar más de mil vehículos por un monto que superaba los 500 millones.

“Se recomendó una medida de compra y renta que dio más beneficios y el gasto bajó de más de 500 millones a 243 millones de pesos”, detalló.