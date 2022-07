¿Cuánto gana un limpiaparabrisas al día?... ¡mucho más que un profesionista! (video)

“Motivado, motivado, unos mil varos (pesos) en seis o siete horas, pero pegado, nada de que entro un rato y me salgo, aquí el tiempo vale oro”, respondió un joven que se dedica a este arriesgado oficio.

Hay una gran cantidad de trabajos no formales que existen desde hace años, uno de ellos es el oficio de limpiaparabrisas o lava vidrios , bien conocido en algunas de las principales ciudades de México , ya que en cada crucero los puedes encontrar con su botella de agua enjabonada y sus instrumentos de limpieza.

La inesperada respuesta causó revuelo en TikTok ya que, si uno se pone a hacer cuentas, resulta que un limpiaparabrisas gana más que el profesionista promedio en México.

Según datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, en México las personas con licenciatura ganan 383 pesos al día en promedio, mientras que el limpiaparabrisas gana el triple.

Por supuesto que las condiciones de trabajo son muy diferentes, ya que los limpiaparabrisas tiene que trabajar bajo el sol y muchas veces padecer insultos, además de estar expuestos a un ambiente de trabajo ruidoso y peligroso.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar pues hubo quienes se quejaron porque las autoridades les descuentan impuestos como el ISR y otras aportaciones mientras que los trabajadores informales no reportan ante el SAT, otros pidieron a modo de broma informes para solicitar empleo como limpia vidrios.

“El SAT: hola buenas tardes, tendrá un minuto joven?”

“Los maestros de primaria con plaza inicial ganan $260 la jornada de 5.5 horas ?? y todavía nos quitan ISR, ISSSTE, aportación al SNTE, etc”

“30 mil, mensuales, no lo creo, si fuera eso sus condiciones de vida sería buenas, la mayoría no gana no la mitad de eso y tienen carro, casa etc”.

“Y yo quemándome las pestañas, estudiando”

“Si ganan eso, yo trabajé un tiempo en Oxxo y ahí llegaban a contar su dinero y nos cambiaban las monedas y si era arriba de $900 diarios”.