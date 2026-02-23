Cuatro de 70 detenidos tras caída de ‘El Mencho’ son de Veracruz

VERACRUZ, VER.- Cuatro personas que participaron en los bloqueos carreteros registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidas en Veracruz, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

“De los 70 detenidos, cuatro son de Veracruz. Estas personas estaban haciendo actos de violencia (...) cuatro detenidos en la zona norte”, declaró en conferencia de prensa, al referirse al saldo de detenciones reportado en el contexto de los hechos.

Nahle García señaló que el estado mantiene un despliegue en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. “Hay un despliegue en el estado y el país, estamos en coordinación a nivel federal”, afirmó.

Agregó que la instrucción fue que “todos los gobernadores y gobernadoras estuviéramos en territorio y en mesa permanente”, y exhortó a la población a mantener la calma y reportar cualquier incidente a los números de emergencia.

Como antecedente, indicó que durante el domingo se registraron quema de camiones y bloqueos carreteros en el norte, centro y sur de Veracruz, luego de la confirmación de la muerte del líder del CJNG.

Precisó que los bloqueos con unidades pesadas iniciaron en el norte de la entidad, en zonas como Álamo y Tuxpan, y posteriormente se extendieron a puntos del centro, como Fortín, Ciudad Mendoza e Ixtaczoquitlán, así como al sur, en Coatzacoalcos y Agua Dulce.

En el plano institucional, la gobernadora sostuvo que las actividades escolares, en su mayoría, se desarrollan con normalidad, y reiteró su compromiso con la estrategia de “atención a las causas”, con énfasis en la protección de la población.

Sobre el balance general de la jornada, Nahle García afirmó que en estos hechos no hubo fallecimientos de elementos militares y que no tienen reporte de personas desaparecidas, mientras continúan las labores de vigilancia y coordinación.