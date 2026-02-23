Defensa lamenta la muerte de elementos durante operativo del 22 de febrero en Jalisco

“La Secretaria de la Defensa Nacional expresa su más profundo pesar por los lamentables hechos ocurridos en el Estado de Jalisco el 22 de febrero de 2026, en los que integrantes de esta institución resultaron heridos o perdieron la vida en el cumplimiento de su deber”, informó la dependencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional ( Defensa ) emitió un comunicado para expresar su profundo pesar por los hechos ocurridos en Jalisco el 22 de febrero, eventos donde integrantes de la institución resultaron heridos o perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

Defensa expresó que honran la memoria de los elementos que “con lealtad, valentía y compromiso, entregaron lo más valioso que puede ofrecer un soldado a la nación: su vida”.

Puntualizó tener una actitud firme, valiente y decidida de manifestar su compromiso “inequebrantable de toda mujer y todo hombre” que porta el uniforme militar para “velar por la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana”.

Mientras que a los familiares y seres queridos de “nuestros héroes caídos” reiteraron solidaridad, acompañamiento y el respaldo absoluto.

“Su sacrificio no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria”, concluyó la dependencia.

GARCÍA HARFUCH RECONOCE A FUERZAS FEDERALES

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, emitió un mensaje público en el que reconoció la labor de los elementos de diversas corporaciones que participaron en el operativo para capturar al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y expresó condolencias por los integrantes de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida durante la intervención.

El funcionario difundió su posicionamiento a través de su cuenta en la red social X, donde destacó la actuación de las instituciones federales involucradas y la coordinación interinstitucional desplegada durante la operación.

En su mensaje, el secretario de Seguridad expresó un reconocimiento al desempeño de los cuerpos federales que participaron en la intervención, entre ellos el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, así como a unidades especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El funcionario escribió:

“Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de @Defensamx1. Reconocemos el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.”

