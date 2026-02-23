Empresarios celebran golpe al CJNG, pero alertan por daños y bloqueos; transporte, el más afectado

CDMX.- Representantes del sector empresarial señalaron que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fortaleció el estado de derecho y envió una señal frente a la delincuencia organizada, aunque advirtieron que los problemas de fondo en materia de seguridad requieren atención sostenida.

En el marco del lanzamiento de la Plataforma Innova Fest 2026, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que la acción refuerza la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, y planteó que el objetivo debe ser garantizar condiciones para la libre circulación y la protección de la población.

“Como ciudadanos lo que le pedimos a la autoridad es que nos den las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el país sin ser víctimas de un delito”, expresó, al tiempo que subrayó que un operativo de esta naturaleza no resuelve por sí mismo los retos estructurales.

Medina Mora también llamó a que Estados Unidos refuerce acciones contra el tráfico de armas hacia México y citó datos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sentido de que 80% de las armas confiscadas en operativos provienen de ese país.

En cuanto a las afectaciones, indicó que al menos 20 entidades federativas registraron impactos que continuaban en proceso de evaluación. En Jalisco, añadió, algunas empresas adoptaron esquemas de trabajo remoto como medida preventiva.

El dirigente empresarial descartó que las acciones se extendieran de forma generalizada sobre la población civil y estimó un retorno paulatino a la normalidad en escuelas, comercios e industrias a partir del 24 de febrero de 2026, conforme se retiren bloqueos y se recupere la circulación.

En el mismo foro, Alejandro Malagón, presidente nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), señaló que el sector industrial no reportó afectaciones graves, más allá de medidas precautorias para proteger a civiles, y apuntó que el transporte registró los principales impactos por la quema de vehículos.

Malagón explicó que entre los bienes dañados se encontraba una unidad que transportaba 40 automóviles, y agregó que la Concamin trabajaba en la elaboración de un balance definitivo de afectaciones y en el restablecimiento de la cadena de suministros a nivel nacional. Con información de La Jornada