Al percatarse que el dinero invertido si rindió frutos, la chica optó por continuar con el trabajo. No obstante, cuando decidió cancelar la orden de un producto debido a su alto precio, la plataforma no la dejó continuar con el proceso; por lo que consiguió el dinero para efectuar la compra. Cabe resaltar que, como en las primeras ocasiones le devolvieron sus ganancias y le fueron depositadas en su cuenta bancaria, ella pensó que este caso sería igual.

“El asunto con este producto no era solo que era un precio más alto; sino que la comisión era de 50 mil pesos. Logro obtener el dinero, pago el producto, me dan mi comisión, intento retirar y no se puede”, detalló.

Te podría interesar: Los fraudes financieros más comunes, explicados por la Condusef

Publicidad

Cuando se comunicó con las personas que la contrataron, le mencionaron que para adquirir su dinero, debía pagar un 15% del valor del artículo (13 mil pesos) más el de su comisión de 50 mil pesos. Por lo que ella decidió ya no invertir más dinero en la plataforma, sobre todo porque la cantidad depositada eran sus ahorros. Sin embargo, la mujer que la asesoraba le brindó su “ayuda” para recuperar el dinero a lo cual la víctima aceptó.

“La chica con la que seguía en contacto me dijo sabes qué, si aun no tienes el dinero para ponerlo, yo pongo tu 15% porque a mi me pagan por comisión pero hasta que tú recibas tu dinero, dije va tú pon ese dinero. Yo creo que puse 400 pesos más para completar el monto de la chica”.