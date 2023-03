Dan 6 meses más a Constellation Brands para irse a Veracruz

Ciudad de México. Las autoridades federales otorgaron una ampliación de seis meses a la empresa Constellation Brands para trasladar equipos que tenían en Mexicali, Baja California, a Veracruz, donde instalará la planta cervecera que fue rechazada en el municipio norteño.

Así lo informó la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante una pregunta sobre inquietudes de habitantes de aquella ciudad fronteriza que han detectado que se mantiene tecnología y material de la planta.

Al respecto, el presidente Obrador garantizó que la cervecera no se instalará en Mexicali.

“Se dio una ampliación, ellos querían una de 12 meses, (pero) fue de seis meses. Ellos se cambian hacia Veracruz, tienen unos silos (contenedores) muy grandes y el planteamiento es que puedan desmontar en estos seis meses. No se llega a marzo (cuando era el límite para el traslado tras la consulta que rechazó la instalación de la planta), sino (se les da) seis mees más para que puedan llevar directamente todo eso al puerto de Veracruz”, explicó la secretaria Albores.

Esto, dijo, se resolvió en una reunión con representantes de esa empresa la semana pasada y la funcionaria aseveró que ella misma se encargará de revisar que se cumpla con el acuerdo y sea en seis meses el traslado de todo ese equipo a Veracruz.

En marzo de 2020, se canceló la construcción de una planta de Constellation Brands en Mexicali, luego de una consulta impulsada por el mandatario federal, en la que 76 por ciento de los participantes votó en contra del proyecto.

De su lado, Obrador aseguró que los directivos de la compañía aceptaron el resultado de la consulta.

“No se va a poner ahí la planta cervecera, ellos ya adquirieron un terreno, están construyendo en Veracruz, cerca del puerto, la planta. Quiero decir que se portaron muy bien los dueños de esta empresa, hasta cierto punto ellos fueron sorprendidos, engañados por las anteriores autoridades que les dieron permisos cuando no había agua disponible y ellos pensaron que no iba a haber problema y claro que lo hubo porque la gente de Mexicali no estuvo de acuerdo”.

El mandatario nacional refirió que en la consulta la ciudadanía evidenció que no deseaba la instalación de la cervecera por la falta de agua en Mexicali, por lo que se habló con los dueños de la compañía y estos aceptaron la propuesta de mover la instalación a un sitio donde sí hay agua suficiente y desde donde tienen la posibilidad de exportar su producto.

“El proyecto de Mexicali se cancela por completo. Es como lo acaba de explicar María Luisa (Albores), el que puedan sacar sus equipos o lo que dejaron ahí, en lo que iba a ser la planta, porque ya habían iniciado la construcción. Pero a la gente de Mexicali decirles que no se preocupen, que ya está cancelado ese proyecto”, enfatizó el mandatario.

Asimismo, la titular de Semarnat, detalló que se han hecho diagnósticos en Yucatán para detectar el nivel de contaminación del agua debido a la sobrepoblación de ejemplares en algunas plantas porcícolas en la entidad.

