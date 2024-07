‘Debe renovarse’, insiste Sheinbaum con jóvenes en el Poder Judicial

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, señaló que la carrera judicial se puede mantener en la reforma al Poder Judicial, pero que debe analizarse la manera para que estén en una actualización permanente.

En ese sentido, Sheinbaum reiteró que el Poder Judicial debe “renovarse”, y reiteró que la elección escalonada debe analizarse, pero que debe “refrescarse, entrar gente nueva, jóvenes”.

“Hay que ver cómo se puede mantener el tema de la carrera judicial, pero sí que se elijan a los jueces, pero tampoco puede ser que tengan 10 años de experiencia (para que puedan quedar) ya que así van a quedar los mismos. [...] El tema es que se renueve el Poder Judicial, y ahí no es simplemente una opinión personal, ya vieron las encuestas, la propia elección”, destacó.

En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que ha hablado con Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Adán Augusto López para que la carrera judicial se fortalezca y su relación con las diversas universidades de derecho, para que permita una actualización permanente a los jueces.

“Queremos jueces que partan de una base jurídica, pero que en su mente tengan la idea, sean capaces de ver todas las pruebas adicionales que se están presentando en en el caso. Estamos hablando de un Poder Judicial que no es la ciudadanía que lo elige, que a quien le reporta es al jefe no al pueblo de México (...) está el tribunal ahora que los va a evaluar, no solamente es una evaluación que no hayan cometido un error sino que no hayan cometido un acto de corrupción, y el Consejo de la Judicatura no evalúa, evalúa cuestiones administrativas que de fondo”, mencionó.

La virtual presidenta electa reiteró que debe renovarse el Poder Judicial para que se terminen los “sabadazos” y la liberación “tremenda” de delincuentes, tal como lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Siempre lo dije, la paz y seguridad del país no depende solo de la policía que depende del Ejecutivo estatal o de la Guardia Nacional del presidente o presidenta de la República, también depende de los ministros públicos y de los jueces como dijo hoy el presidente de la República de los ‘sabadazos’, de la liberación de delincuentes tremenda y de la corrupción que hay ahí también involucrada”, mencionó.

(Con información de El Universal)