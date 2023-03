‘Debemos renunciar a la fantasía de resolver la crisis fronteriza entre México-EU’

Por Dara Lind

¿Cómo es que el presidente Joe Biden pasó de denunciar las políticas de inmigración de su predecesor a seguir sus pasos y proponer una regulación que inhabilitaría a la gran mayoría de los actuales solicitantes de asilo? ¿Cómo pasó de condenar la detención de familias inmigrantes a contemplar su uso masivo?

La respuesta es sencilla: las cifras aumentaron. La actual política fronteriza de Estados Unidos —fundamentada en una hoja de parra conocida como Título 42, un estatuto activado por una orden de “salud pública” a causa del COVID-19 que casi todo el mundo coincide sin vacilar en que no tiene nada que ver con la salud pública— pone a la mayoría de las personas que cruzan la frontera en riesgo de expulsión sumaria sin ninguna oportunidad de solicitar asilo. A pesar de esto, el año pasado los niveles de aprehensión alcanzaron máximos que no se habían visto en 20 años. Debido a que está planeado que la orden del Título 42 expire a finales de esta primavera, el gobierno de Biden busca prevenir una crisis, para lo cual se está apresurando a preparar medidas de represión contra un repunte anticipado de solicitantes de asilo.

Y ese es justo el problema. La frontera de Estados Unidos ha estado en crisis de manera intermitente durante la última década. Cada gobierno sigue dándole vueltas sin parar a las mismas ideas. El centro de detención para familias que podría reabrir Biden se construyó durante el mandato de Barack Obama. La regulación que se acaba de proponer —que en esencia le negaría el asilo a cualquier persona que cruce de forma ilegal a Estados Unidos— es la variación de una propuesta de Donald Trump.

No cabe duda de que al gobierno federal se le terminaron las ideas. Esto es muy frustrante porque no es difícil imaginar otras formas mejores de evaluar la salud de nuestro sistema de inmigración y de mejorarlo.

Sin embargo, ahora estamos atrapados en una especie de “Día de la Marmota” para la crisis fronteriza. Las detenciones en la frontera aumentan; el gobierno entra en pánico y promulga medidas de seguridad más severas; las detenciones disminuyen; el gobierno declara la victoria; las aprehensiones en la frontera vuelven a aumentar.

Sería tentador suponer que el problema es que la aplicación de la ley no es sostenida, pero la evidencia no respalda esto: por ejemplo, en la era del Título 42 se han registrado tanto mínimos históricos de cruces fronterizos no autorizados como máximos del siglo XXI. Hay otros factores determinantes de la migración que están fuera del control de Estados Unidos y del alcance de nuestras políticas.