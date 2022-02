Defiende Aldana triunfo en sindicato de Pemex

CDMX.- El nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana Prieto, defiende su triunfo de las descalificaciones de quienes aseguran que hubo irregularidades.

Sostiene que no hubo nada indebido, lo que se confirma con el aval que dio la Secretaría del Trabajo a los resultados de la elección del pasado 31 de enero.

Aclara que ya no milita en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues ahora es “apartidista”, y niega la posibilidad de incorporarse a Morena, como lo han hecho algunos expriistas.

Lo que sí hará de inmediato es solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, para iniciar un diálogo y restablecer las relaciones entre el gobierno federal y el sindicato petrolero, que están rotas desde que inició el sexenio.

Adelanta que su labor al frente del sindicato terminará en 2024, pues no le interesa reelegirse.

“Creo que hoy, debo decirlo, ya no soy priista. Ya me volví apartidista, porque siento que no fue correspondido el sindicato adecuadamente”, dijo.