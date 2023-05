Defiende Zepeda Patterson a AMLO, visto en el extranjero como un presidente autoritario

HAY MÁS LIBERTAD AHORA QUE ANTES, ASEGURA

Sobre la represión a la prensa sobre la que se habla en el extranjero, Zepeda Patterson advierte que es difícil explicar a sus colegas periodistas, “parcialmente informados” que no hay periodistas encarcelados en México ni cierres de diarios como ocurría en el pasado.

Por el contrario, añade, “la libertad para criticar al Presidente nunca había sido tan amplia como ahora”. Pese a ello, el periodista expresa que no aprueba la ofensiva verbal del mandatario mexicano contra los organismos de transparencia y algunos periodistas.

“Me han llegado a preguntar ¿por qué el gobierno mexicano está asesinando periodistas? He tenido que explicar que la desaparición y las amenazas contra el gremio son resultado de un largo proceso que no nació ahora y que no es el gobierno de AMLO el que desaparece periodistas, por más que no haya hecho algo para remediarlo”, refiere.