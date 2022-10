Denise Dresser responde al ser ‘corrida’ de marcha 2 de octubre en el Zócalo

“Jamás pensé vivir en un país donde se corriera a alguien por manifestarse en el Zócalo, espacio de todas y todos. Jamás pensé vivir en un país donde jóvenes me insultaran por manifestarme contra la militarización y contra la impunidad como lo he hecho desde hace décadas, gobierno tras gobierno” , mencionó Denise Dresser en un video .

“Quienes me corrieron ponen en peligro el pluralismo que toda democracia debe respaldar”, expresó Dresser.

Al mismo tiempo, señaló que estos comportamientos responden a una visión “injusta, incorrecta y profundamente antidemocrática” sobre ella. “En su mapa mental no puedo tener voz ni derecho a disentir ni capacidad de participar [...] Como a tantos más se me lincha por mi supuesta identidad, no por mis argumentos. Se me acusa de ser conservadora, fifí, neoliberal, una identidad falsa, manipulada, alejada de mi biografía”, sentenció.

Reflexión que el acto de exigir su salida se contrapone a los ideales que motivaron las movilizaciones estudiantiles de 1968 y que su trayectoria como defensora de “causas progresistas” inició mucho antes que los manifestantes que la corrieron.

