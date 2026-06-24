Derechos humanos: CNDH solicita reformar el Código Civil de la CDMX en favor de la inclusión

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    Derechos humanos: CNDH solicita reformar el Código Civil de la CDMX en favor de la inclusión
    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un exhorto formal al Congreso de la Ciudad de México. FOTO: CUARTOSCURO

El organismo defensor insta al Congreso capitalino a eliminar figuras jurídicas restrictivas y armonizar la legislación local con los estándares internacionales de capacidad jurídica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido un exhorto formal al Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de reformar y armonizar el Código Civil local. Esta solicitud busca garantizar de manera plena la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, adelantándose a la obligatoria entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mundial-2026-la-cndh-vigilara-de-cerca-los-derechos-humanos-en-las-sedes-de-mexico-DE21163743

A través de un Reporte Ejecutivo, el organismo detalló que, a pesar de existir avances en la normativa de la capital, todavía prevalecen áreas de oportunidad y criterios legales que limitan el reconocimiento legal de este sector de la población. La iniciativa pretende que la legislación local abandone modelos obsoletos y adopte un enfoque transversal basado estrictamente en el respeto a los derechos humanos y la autonomía individual.

Limitaciones actuales identificadas por la CNDH

El análisis técnico presentado por la CNDH pone de manifiesto que el marco regulatorio civil vigente en la Ciudad de México conserva elementos heredados de un modelo asistencialista o sustitutivo. Entre los principales obstáculos detectados en el marco normativo actual se encuentran:

- Criterios de capacidad mental: La persistencia de valoraciones que condicionan los derechos en función de un diagnóstico médico o psicológico.

- Lenguaje jurídico incompatible: El uso de terminología anacrónica, peyorativa o discriminatoria que no se alinea con los tratados internacionales.

- Lógicas sustitutivas de la voluntad: La permanencia de figuras que permiten a un tercero tomar decisiones en lugar de la persona con discapacidad.

Ante esto, la CNDH recomendó de forma directa al Poder Legislativo local la revisión y eliminación integral de tres figuras jurídicas restrictivas: la tutela de personas con discapacidad, la curatela y la nulidad de actos por incapacidad.

$!El análisis técnico presentado por la CNDH pone de manifiesto que el marco regulatorio civil vigente en la Ciudad de México.
El análisis técnico presentado por la CNDH pone de manifiesto que el marco regulatorio civil vigente en la Ciudad de México. FOTO: CUARTOSCURO

Ejes clave para la actualización legislativa

La propuesta de reforma estructural busca que las modificaciones, adiciones y derogaciones normativas aseguren el igual reconocimiento de todas las personas ante la ley. Para lograrlo, la CNDH estableció directrices fundamentales que el Congreso capitalino debe considerar en sus mesas de discusión:

- Alineación internacional: Actualizar los preceptos civiles de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Erradicación del régimen de interdicción: Eliminar cualquier vestigio de tutela o curatela que anule la personalidad jurídica del individuo.

- Transición hacia un modelo de apoyos: Sustituir la nulidad de actos jurídicos por un sistema centrado en salvaguardar la voluntad de la persona mediante mecanismos de asistencia debidamente regulados.

- Revisión transversal: Extender la reforma a legislaciones secundarias en materias clave como la laboral, familiar, sucesoria, notarial y administrativa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cndh-exhorta-a-autoridades-de-salud-a-investigar-denuncias-de-acoso-y-violencia-en-hospital-infantil-de-mexico-CM20978192

La intervención de la CNDH establece una ruta clara para que la Ciudad de México actualice sus leyes antes de la transición procesal a nivel nacional. La reforma al Código Civil local no representa únicamente una adecuación técnica, sino una transformación social indispensable. Al transitar de un esquema de sustitución de la voluntad a uno basado en sistemas de apoyo, el Estado mexicano avanza hacia la consolidación de un sistema de justicia verdaderamente incluyente, donde la discapacidad no vuelva a ser sinónimo de restricción legal o pérdida de derechos fundamentales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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