Derechos humanos: CNDH solicita reformar el Código Civil de la CDMX en favor de la inclusión

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) ha emitido un exhorto formal al Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de reformar y armonizar el Código Civil local. Esta solicitud busca garantizar de manera plena la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, adelantándose a la obligatoria entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

A través de un Reporte Ejecutivo, el organismo detalló que, a pesar de existir avances en la normativa de la capital, todavía prevalecen áreas de oportunidad y criterios legales que limitan el reconocimiento legal de este sector de la población. La iniciativa pretende que la legislación local abandone modelos obsoletos y adopte un enfoque transversal basado estrictamente en el respeto a los derechos humanos y la autonomía individual.

Limitaciones actuales identificadas por la CNDH

El análisis técnico presentado por la CNDH pone de manifiesto que el marco regulatorio civil vigente en la Ciudad de México conserva elementos heredados de un modelo asistencialista o sustitutivo. Entre los principales obstáculos detectados en el marco normativo actual se encuentran:

- Criterios de capacidad mental: La persistencia de valoraciones que condicionan los derechos en función de un diagnóstico médico o psicológico.

- Lenguaje jurídico incompatible: El uso de terminología anacrónica, peyorativa o discriminatoria que no se alinea con los tratados internacionales.

- Lógicas sustitutivas de la voluntad: La permanencia de figuras que permiten a un tercero tomar decisiones en lugar de la persona con discapacidad.

Ante esto, la CNDH recomendó de forma directa al Poder Legislativo local la revisión y eliminación integral de tres figuras jurídicas restrictivas: la tutela de personas con discapacidad, la curatela y la nulidad de actos por incapacidad.