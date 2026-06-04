Mundial 2026: La CNDH vigilará de cerca los derechos humanos en las sedes de México

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y la emoción se siente en el aire. Sin embargo, un evento de esta magnitud no solo trae fiesta y goles; también implica retos gigantescos en materia de seguridad y convivencia. Por esta razón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que desplegará un operativo especial con personal en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades sede del país. El objetivo es claro: garantizar que la fiesta del balompié se viva en un entorno de paz, respeto y dignidad para todos.

VIGILANCIA EN PUNTOS CLAVE Y TRANSPORTE

El personal de la CNDH no se quedará en las oficinas. La dependencia, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, confirmó que sus observadores estarán presentes en las zonas de mayor flujo de personas. Esto incluye aeropuertos, centrales de autobuses, estadios, puntos de revisión migratoria y los espacios donde se realicen actividades alternas para los aficionados. Con esta presencia, se busca proteger tanto a los turistas internacionales y periodistas como a los trabajadores y habitantes locales de cualquier abuso de autoridad o vulneración a sus derechos.

EL FOCO EN LOS MENOS FAVORECIDOS

Un evento internacional suele encarecer las zonas donde se desarrolla, y el Mundial 2026 no es la excepción. La CNDH advirtió que ya ha documentado quejas de vecinos que viven cerca de los estadios, quienes reportan aumentos acelerados en los costos de vivienda y restricciones para usar espacios públicos. Este encarecimiento golpea con mayor fuerza a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y comunidades indígenas urbanas. Asimismo, el organismo pondrá lupa a los operativos de ordenamiento urbano que afectan los ingresos de comerciantes informales y trabajadoras del hogar.

PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Lamentablemente, los grandes eventos deportivos suelen atraer dinámicas delictivas. Ante esto, la Comisión hizo un llamado enérgico a los tres órdenes de gobierno para fortalecer la prevención de la trata y la explotación de personas, un peligro latente en este tipo de torneos. Para contrarrestarlo, se lanzará la campaña nacional “Mundial con Paz y Derechos”, que incluye la distribución de cartillas informativas y mensajes en medios de comunicación para fomentar la denuncia y el cuidado colectivo.