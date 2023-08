DeSantis usará drones para atacar a cárteles de México, si llega a la presidencia de Estados Unidos

El gobernador de Florida y aspirante presidencial de Estados Unidos por el Partido Republicano, Ron DeSantis, aseveró que está dispuesto a atacar a los cárteles mexicanos con drones, llamándolos “organizaciones terroristas”, durante un mitin en Iowa; señaló que se utilizará la fuerza necesaria para defender el país norteamericano.

Asimismo, acusó al Gobierno de México de no hacer lo suficiente para combatir a los cárteles de droga, incluso, responsabilizándolo de las muertes de miles de estadounidenses que fallecen a causa del fentanilo, por tráfico de personas y abuso sexual.

“Necesitamos responsabilizar a los cárteles y necesitamos responsabilizar al gobierno mexicano porque están permitiendo que esto suceda mucho”, dijo, también criticando la administración de Andrés Manuel López Obrador por su actuar ante la crisis migratoria.

No es la primera vez que DeSantis arremete en contra de AMLO, sin embargo, López Obrador ha acusado sus comentarios de “politiquería”, además, hizo un llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos a no votar por el gobernador, si este llegase a las contiendas del vecino país.

“Ojalá y los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto”, dijo anteriormente, en el mes de mayo.