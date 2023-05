Descarta Lilly Téllez a Anaya y afirma que pelea por la candidatura será con Santiago Creel

La panista criticó el uso de recursos en el concierto de Rosalía, artista que fue invitada para una presentación en el Zócalo de la Ciudad de México y mencionó que haría un mejor uso del dinero.

“Yo no creo que el gobierno deba de gastar el dinero de las personas en circo. Yo creo que lo que se gasta en traer a estos cantantes debería aplicarse urgentemente en las salas de cirugía, en las salas de servicios médicos de la Ciudad de México, urge”, expresó.

Sobre la contienda consideró que enfrentará a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios y esto sería así porque “Claudia es la que no tiene carácter ni autonomía, porque es el títere del presidente López Obrador”, mencionó.

El youtuber planteó a la senadora en el diálogo la posibilidad en la que si el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, no gana las encuestas se iría como representante de los partidos de oposición para competir por la presidencia.

“No creo, él no va a romper con el presidente, no creo que rompa con Morena, porque ahí le conocen muy bien toda la trayectoria y no creo que exista oposición que crea que Marcelo Ebrard se va a hacer oposición a Morena”, respondió.

Lilly Téllez explicó que su salida de Morena no fue por temas de dinero, un cargo o candidatura, “si alguno se sale en esas circunstancias es nada más por interés y eso habla muy mal de una persona”, puntualizó.